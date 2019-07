Al via i lavori sulla strada di collegamento tra Tufillo e "Trignina": resterà chiusa fino al 21

La strada di collegamento tra il centro abitato di Tufillo e la fondovalle Trigno 650 si rifà il look. Sono iniziati oggi i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'importante arteria che nel corso degli ultimi anni ha subito gli effetti delle diverse ondate di maltempo.

Gil interventi – per un importo complessivo di 140mila euro – sono stati finanziati da fondi per il dissesto della Regione Abruzzo assegnati al Comune nel 2015.

Per consentire alla ditta aggiudicataria di svolgere i lavori, la strada comunale resterà chiusa da oggi 6 giugno fino al prossimo 21 giugno.

Per salire in paese chi proviene dalle direzioni Vasto, San Salvo, Isernia l'alternativa prevista è l'uscita allo svincolo di Dogliola sulla Statale 650. Per chi dal centro abitato deve raggiungere la "Trignina" la deviazione è per la strada provinciale 195 "Traversa di Tufillo" e poi strada provinciale 207 Palmoli-Dogliola.