"Tutti hanno libertà di espressione": sul ponte dell’ex ferrovia lo "striscione costituzionale"

Più che uno striscione, è una tovaglia. La scritta è stata vergata con lo spray nero: "Tutti hanno libertà di espressione. Art. 21". Mani ignote hanno appeso il panno al ponte dell'ex ferrovia, a Vasto Marina. Il riferimento è all'articolo 21 della Costituzione, che sancisce uno dei principi fondamentali della Repubblica: la libertà di manifestazione del pensiero.

L'ARTICOLO 21 - Ecco il testo dell'articolo 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".