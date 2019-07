"Il Piano di sfalcio dell’erba prosegue in tutta la città"

"Prosegue il piano di sfalcio dell’erba e la manutenzione delle aree verdi in tutta la città". Lo comunica l'amministrazione Menna in un post, corredato da foto, pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale Comune di Vasto.

"Purtroppo, le condizioni meteo sfavorevoli non hanno sempre consentito un’azione intensa come da programma iniziale ma, nonostante questo, si sta comunque procedendo con il piano programmato. Interventi già realizzati alla Villa Dinamica, nell'Area sportiva San Paolo, nell'Area verde di Via Ciccarone, in Via Abruzzo, Via Molino, Statale 16, Via Torre Sinello, Via Zimarino, Via San Leonardo, Via Macchione, Via Maddalena, Via S. Onofrio, Via Cardone, Via Sant'Antonio Abate, Via Montevecchio".