Studenti alle prese con le biotecnologie al "Mattioli" di San Salvo

La biotecnologia è la scienza del presente e del futuro. Sempre più spesso sentiamo parlare di farmaci ricombinanti, quali l’insulina, di terapie geniche sperimentali, per curare alcune malattie, e di organismi geneticamente modificati.

I nostri studenti hanno potuto conoscere e sperimentare alcuni aspetti di queste nuove tecnologie che sono alla base della ricerca scientifica. Come scuola crediamo che sia il modo migliore per i nostri ragazzi per poter capire il ruolo e gli effetti delle biotecnologie nei diversi settori della ricerca e, magari, trovare la motivazione per intraprendere una carriera in campo scientifico.

Tutto è iniziato con l’adesione dell’IIS Mattioli di San Salvo al programma internazionale Amgen Biotech Experience (ABE), che promuove la formazione e l’insegnamento delle discipline scientifiche, portando le biotecnologie a scuola.

Il progetto, sovvenzionato dalla Fondazione Amgen, ha avuto origine 30 anni fa a Los Angeles con lo scopo di portare l’interesse per le biotecnologie fra gli studenti della scuola secondaria superiore. A poco a poco si è diffuso in varie parti del mondo e finalmente, da qualche anno, anche in Italia.

L’ABE site Italy infatti nasce come progetto pilota da un accordo fra l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) e l’Università "Federico II" di Napoli, avvalendosi della cooperazione internazionale con un consolidato network di ABE site americani ed europei, attivi da decenni in prestigiose Università.

Quest’anno il progetto è arrivato in Abruzzo, proprio fra i banchi degli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate del "Mattioli" di San Salvo.

Dopo un’intensa attività di formazione professionale dei docenti di scienze naturali, svoltasi a Foligno nel mese di febbraio, questa settimana gli alunni della classe 3B e della 5B hanno potuto disporre a scuola gratuitamente di attrezzature e materiali di ricerca all’avanguardia, per poter sperimentare direttamente sul campo le biotecnologie.

La fase operativa del progetto è stata possibile anche grazie alla recente realizzazione nella nostra scuola del laboratorio di Scienze Integrate e all’acquisto di strumentazioni e dispositivi tecnologici. Per gli studenti è stata una grande occasione per conoscere da vicino il mondo della biologia molecolare, con approcci metodologici e attività sperimentali tipiche della ricerca scientifica.

Il coinvolgimento dei ragazzi è stato totale e appassionato, sia per le tre giornate interamente trascorse in laboratorio, sia per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato nel comprendere e attuare protocolli di lavoro molto complessi e di difficile esecuzione.

La nostra scuola è orgogliosa di aver potuto promuovere l’eccellenza nell’educazione scientifica e intende porgere un ringraziamento particolare ad Anna Pascucci, presidente dell’ANISN e di ABE Site Italy, che ha permesso la diffusione in Italia di questo progetto, a tutto il personale della nostra scuola, che ha reso possibile la realizzazione operativa di questa iniziativa, e a tutti i ragazzi coinvolti che hanno partecipato con impegno, serietà e passione.

IIS Mattioli di San Salvo