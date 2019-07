Festa dell’Arma: premiato Donato Graziani, comandante della stazione di Scerni

Un riconoscimento, per particolari meriti nel corso dell'attività di servizio, è stato consegnato questa mattina al luogotenente dei carabinieri Donato Graziani, comandante della stazione di Scerni. La consegna del riconoscimento, per mano del sindaco di Scerni Alfonso Ottaviano, è avvenuta nel corso della cerimonia per il 205° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma Rebeggiani di Chieti.

"A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Scerni - commenta il sindaco Ottaviano -, ringraziamo il Luogotenente Graziani per lo sforzo quotidiano volto a garantire la sicurezza di tutti i cittadini di Scerni e di tutto il territorio, interpretando al meglio i valori e i principi dell’Arma".