Buona prova degli Esordienti della H2O Sport nel trofeo di Monterotondo

Buona prova dei nuotatori della H2O Sport che, nel trofeo di Monterotondo in vasca da 50 metri, ha conquistato ben 14 medaglie con i suoi esordienti.

"Volano le sirenette Melania Pietropaolo che porta a casa i 200 misti in 2’40”44, i 200 dorso in 2’40”34, i 100 dorso in 1’15”35 ed è seconda nei 200 stile con 2’24”90 e Sofia Rossano che mette in bacheca due ori nei 100 stile libero (1’07”11) e nei 100 farfalla (1’13”54), un secondo posto nei 200 farfalla (2’51”84) e un quarto nei 200 stile libero (2’31”17) - si legge in una nota della società sportiva -.

Applausi per Federica Santoro che chiude al secondo posto i 200 rana (3’03”58) e i 100 rana, completando poi i 200 misti in 2’51”29, crono che le è valso il quarto posto finale. Doppia quarta posizione per Alessia Manna che chiude i 100 farfalla in 1’22”44 e i 200 in 3’21”17. Importanti le performance offerte da Sophia Pulla che copre i 100 rana in 1’32”95 arrivando quarta e i 200 rana in 3’17”69 crono che le vale la sesta piazza finale. Molto bene le prove di Francesca De Santis che migliora i personali nei 100 e 200 dorso oltre che nei 200 stile libero.

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche in campo maschile. Alessandro D’Onofrio riesce a mettersi al collo un doppio argento nei 100 e nei 200 rana chiusi rispettivamente in 1’26”37 e 3’04”65. Sono di bronzo i 200 dorso di Jordan Coco (2’40”84) che completa poi i 100 in 1’15”17 (sesta posizione finale). Complimenti e applausi per Francesco Stinziani che è terzo nei 200 farfalla con il crono di 2’47”35 e quinto nei 100 farfalla (1’16”34). Andrea Gabriele conquista la quarta posizione nei 200 farfalla (2’53”16), la sesta nei 200 misti (2’44”67) e la settima nei 100 con 1’17”54. Giacomo Trofino conquista il sesto posto nei 200 dorso con il tempo di 2’50”37. Infine bellissime performances per Gabriele De Gregorio che sbriciolando i suoi personali porta a casa un quinto posto nei 200 misti (2’40”62) oltre a tre settimi posti nei 100 dorso e nei 100 e 200 stile libero".

"Abbiamo deciso di far fare esperienza in vasca da 50 metri ad alcuni Esordienti A - ha commentato il presidente Tucci - visto che con le altre categorie avevamo preso parte lo scorso fine settimana al prestigioso Gran Prix città di Napoli, meeting che ha visto la partecipazione di molti atleti della Nazionale maggiore oltre che della Federica Pellegrini. Debbo congratularmi con i ragazzi che sono stati bravissimi migliorando ampiamente i propri personali con prestazioni tecniche di assoluto livello che gli hanno consentito di vincere tante medaglie. Continueremo a lavorare per prenderci altre belle soddisfazioni nelle prossime competizioni".