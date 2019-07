"Tanti cittadini chiedono il sussidio di povertà, ma la Commissione è ferma"

Riunire la Commissione Affari sociali e Contributi del Consiglio comunale di Vasto per rispondere alle tante richieste di sussidio provenienti dai poveri.

Lo chiedono i consiglieri comunali della Lega, Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa: "Ai consiglieri comunali, soprattutto di minoranza, capita spesso di essere chiamati al telefono o fermati per strada da cittadini delusi, arrabbiati, in attesa di ricevere ciò che spetta loro. È il caso dei tanti che sono in attesa da tempo di ricevere il contributo sociale. Le domande si accumulano, ma la Commissione di riferimento non viene convocata, come le altre Commissioni del resto. Perché l'amministrazione latita? Non ci sono soldi? È finita la benzina anche per i sussidi da concedere alla povera gente? La Lega, da forza autenticamente popolare, è seriamente preoccupata da questa latitanza, da questo assordante e inspiegabile silenzio. Da oltre un mese è tutto fermo. Da anni è tutto fermo. Vasto non merita questo immobilismo e intanto i cittadini vastesi, presi dalla crisi e dalla decadenza, leggono di nuove aziende pronte a chiudere a licenziare. L'amministrazione Menna, se c'è ancora, batta un colpo".