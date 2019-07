I fari in miniatura protagonisti nel concorso dell’IC Rossetti

Anche quest'anno gli alunni dell'Istituto Comprensivo Rosseetti di Vasto si sono avventurati in un interessante percorso dedicato ai fari, strumenti preziosi per la sicurezza della navigazione, sul tema "Illuminiamo e coloriamo il nostro faro". Attraverso un percorso ricco di ricerche e studio, con un'attenzione particolare verso il faro di Punta Penna, il secondo più alto d'Italia, gli studenti guidati dalle professoresse Stefania D'Orazio e Tonia Marrone hanno realizzato degli originali fari in miniatura.

Tutti i lavori sono stati presentati nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta nell'aula magna dell'Istituto alla presenza degli alunni, dei genitori, dei docenti e della dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo. Non poteva mancare, come nelle precedenti edizioni, il personale della Reggenza Faro e Segnalamenti Marittimi di Punta Penna Vasto, dipendenti dal Comando Zona Fari di Taranto, Biagio Santoro (Reggente) e Andrea Guida.

Il lavoro di squadra fatto dai ragazzi è stato presentato in una festa di Fari colorati, di varie dimensioni, con particolari curati e tutti molto belli. Ad una giuria il compito di premiare i lavori migliori anche se tutti hanno avuto una menzione d'onore. Nella mattinata ci sono stati l'intervento del Reggente del Faro, Biagio Santoro, e la presentazione delle ricerche realizzate dagli studenti.