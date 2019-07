Bacigalupo Vasto Marina in festa per il titolo regionale conquistato dall’under 14

Il sogno è diventato realtà, la Bacigalupo Vasto Marina è campione regionale under 14! Al termine di una gara incredibile e solo per cuori forti, giocata davanti a oltre 100 spettatori al campo Ezio Pepe di Vasto, la squadra di mister Michele Antonino conquista il titolo con il rocambolesco 3-3 ottenuto contro la Gladius: una soddisfazione immensa per i ragazzi, per lo staff tecnico e per tutta la società che si sono resi protagonisti di una cavalcata strepitosa, concludendo al primo posto in un campionato difficile, equilibratissimo e aperto a ogni esito fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

I giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina si presentano a questa decisiva sfida con due risultati su tre a disposizione, considerando i due punti di vantaggio sulla Gladius seconda in classifica. Dopo un avvio equilibrato, a metà primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio: micidiale schema su palla inattiva che mette Larivera davanti al portiere ospite, il bomber locale non sbaglia e sigla la rete dell'1-0, punteggio sul quale si va al riposo.

Nel secondo tempo la Gladius si gioca il tutto per tutto e preme alla ricerca della rimonta: i pescaresi riescono a ribaltare il risultato portandosi avanti per 3-1, con due gol su calci piazzati e uno in contropiede. Per la formazione di mister Michele Antonino sembrano svanite tutte le speranze, anche perchè mancano soltanto un paio di minuti al termine. Ma la Bacigalupo Vasto Marina non molla e lotta fino alla fine, mostrando un carattere e uno spirito che solo le grandi squadre possiedono. E così al 70' Larivera su rigore segna la rete che riaccende la gara: palla al centro, l'arbitro concede sei minuti di recupero e i locali ci credono fortemente. Arriviamo al quarto minuto di recupero, la squadra di mister Michele Antonino è tutta proiettata in avanti e c'è un fallo di mani in area pescarese: è ancora rigore, il solito Larivera si presenta sul dischetto con il pallone che può regalare il titolo regionale under 14 alla Bacigalupo Vasto Marina.

I tanti tifosi presenti trattengono il fiato, ma il bomber locale è implacabile e con freddezza spiazza il portiere avversario griffando il gol del definitivo 3-3: clamoroso al campo Ezio Pepe, la Bacigalupo Vasto Marina ha compiuto l'impresa recuperando due reti di svantaggio in extremis! Solo il calcio può regalare certe emozioni, e il gruppo di mister Michele Antonino ha dimostrato di possedere dei valori speciali che sono fondamentali se si vuole andare avanti non solo nello sport, ma anche nella vita: non mollare e non darsi mai per vinti, giocando con il cuore e lottando fino alla fine per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Crediamo che sia un insegnamento che i ragazzi hanno dato a tutti noi, in una partita indimenticabile e che resterà in maniera indelebile nella storia della Bacigalupo Vasto Marina. Per il resto, abbiamo ancora un pizzico di commozione per questo prestigioso traguardo, raggiunto splendidamente da un gruppo di ragazzi fantastici e da un mister che ci ha creduto fin dall'inizio nonostante le difficoltà: questa settimana sarà dedicata ai festeggiamenti, che sono iniziati al termine della partita e proseguiranno con la premiazione di tutto il gruppo nella serata di venerdì 7 giugno (seguiranno a breve comunicazioni più dettagliate). Grazie da parte della società per quello che ci avete regalato: è tutto vero, la Bacigalupo Vasto Marina è campione regionale under 14! Complimenti ragazzi e sempre forza lupi!

Bacigalupo Vasto Marina