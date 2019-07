Vasto Basket, la gioia dopo il trionfo: "Meritavamo questa promozione in C gold"

Un finale così in casa Vasto Basket non avrebbero potuto mai immaginarlo. Dopo una stagione lunghissima, condotta sempre in testa e superando tante difficoltà, la promozione in serie C gold è arrivata con una vittoria per un solo punto. Quella con l'Olimpia Mosciano è stata una serie di finale al cardiopalma, fatta di continui ribaltamenti di fronte nel computo delle sfide e nelle stesse partite giocate. La sconfitta in gara 1, in un PalaBCC che in pochi nelle ultime due stagioni erano riusciti a violare, sembrava portare presagi negativi. Ma gli uomini di coach Gesmundo hanno saputo raddrizzare subito la serie e lo hanno fatto una seconda volta quando, dopo la sconfitta in gara 3, sono andati a conquistare una vittoria di carattere in gara 5.

Ieri era la sera da dentro fuori, i vincenti in C gold, gli sconfitti a masticare amaro. Quaranta minuti vissuti tutti d'un fiato con i cestisti biancorossi che hanno provato un paio di volte a dare "strappi" alla partita per andare verso la vittoria e, alla fine, sono stati premiati anche dalla buona sorte negli ultimi secondi con il canestro di Oluic e l'ultima difesa sull'attacco del Mosciano.

Alla sirena finale è inziata la festa, con la più bella delle invasioni di campo da parte di un pubblico in visibilio che si stretto a giocatori e tecnici per celebrare il traguardo raggiunto. Coach Gesmundo ha elogiato i suoi giocatori, bravi nel non mollare mai nel corso di tutta la stagione. E la dedica non poteva che essere per Linda Ialacci, allenatrice delle squadre giovanili prematuramente scomparsa il 4 marzo. Coach Linda è stata ricordata dallo speaker - e suo collega allenatore - Marco Di Tizio durante la partita, nella premiazione delle formazioni giovanili che hanno conquistato i titoli di categoria e dal presidente Spadaccini e dal vice presidente Andreoni a fine gara.

Nel video le voci di alcuni dei protagonisti della vittoriosa stagione della Vasto Basket.