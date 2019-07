Margherita Cerritelli fa il bis: è campionessa italiana anche nel singolare di 4ª categoria

Margherita Cerritelli fa il bis e, a Riccione, conquista il suo secondo titolo italiano di 4ª categoria. Dopo il successo nel doppio misto con Igor Milic [LEGGI], la 14enne pongista del Tennistavolo Vasto si è imposta anche nel torneo di singolare femminile conquistando così la sua seconda maglia e lo scudetto di Campionessa Italiana. La vastese si era aggiudicata tutte e tre le prove delle Giornate Rosa, a Coccaglio, Prato e San Nicola La Strada, imponendosi così nelle competizioni di 4ª categoria e arrivando ai Campionati Italiani di Riccione da testa di serie numero 1.

Cerritelli ha eliminato nei sedicesimi per 3-0 (11-8, 11-4, 11-7) Claudia Pedrella Moroni (SS Juvenes Repubblica San Marino), negli ottavi per 3-0 (11-7, 11-4, 11-7) Chiara Stefanuto (Astra San Vito) e nei quarti per 3-1 (11-4, 5-11, 11-8, 11-9) la n. 8 Nathalia Romina Solis Villao (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore). In semifinale la prova più dura, contro Martina Tirrito (Polisportiva Eos Enna), in un match conclusosi solo al quinto set con la vittoria della vastese. Poi, in finale, ha battuto con un netto 3-0 (11-5, 11-5, 11-7) la 16enne Samantha Ingrà (Tennistavolo San Pancrazio Verona 1972).

Questo suo secondo successo è stato accolto con ancor più entusiasmo dal presidente del TT Vasto, Stefano Comparelli, dal suo tecnico Paolo Caserta e dallo staff tecnico e dirigenziale della società vastese che ne sta ammirando la rapida crescita. Ora per lei è arrivato il momento di salire di categoria e affrontare nuove ed entusiasmanti sfide.