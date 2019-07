Cure e istruzione: arriva il Treno dei diritti dei bambini

"Grande successo per lo spettacolo teatrale di fine anno Il treno dei diritti dei bambini della scuola dell'infanzia paritaria il Girotondo. Sabato 1 giugno 2019 presso l'auditorium della chiesa San Paolo i bambini sono stati protagonisti di un tema a noi molto a cuore: quello dei diritti dei bambini".

È un comunicato della scuola a raccontare come si è svolta l'iniziativa: "Sotto la guida attenta delle direttrici Imma e Adele e delle maestre di sezione, i piccoli artisti si sono cimentati in una rappresentazione teatrale divertente e significativa, riuscendo a trasmettere il messaggio di quanto ogni bambino abbia diritto ad avere un nome, di avere cure, di ricevere un'istruzione. Inoltre un augurio particolare va ai remigini, auguriamo loro un successo brillante nella carriera scolastica. Per concludere un ringraziamento speciale ai nostri bambini, alle insegnanti e genitori per la fiducia e preziosa collaborazione".