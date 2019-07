A Vasto celebrata la festa della Repubblica: corteo in centro e omaggio ai caduti

È con l'omaggio al monumento ai Caduti che a Vasto viene celebrata la festa della Repubblica. Questa mattina le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d'arma e gli studenti dell'istituto comprensivo Rossetti, hanno partecipato alle manifestazioni del 2 giugno. Dopo il raduno in piazza Barbacani il corteo, accompagnato dalle note della Banda San Martino - Incoronata di Vasto, ha sfilato per le vie del centro storico fino a raggiungere piazza Caprioli.

Dopo la solenne cerimonia dell'alzabandiera è stata deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento ai Caduti, per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita combattendo per la libertà dell'Italia. A rendere omaggio il sindaco Francesco Menna che ha poi rivolto il suo saluto ai presenti, rivolgendo un pensiero di gratitudine al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi ricordando il valore della Repubblica e dell'Europa.

Il primo cittadino ha ricordato i passaggi fondamentali che portarono l'Italia ad essere una Repubblica democratica anche attraverso il suffragio universale che permise alle donne di esprimere per la prima volta il loro voto. "Teniamoci stretto il sogno europeo: è l’eredità più bella che possiamo tramandare a chi verrà dopo di noi", ha concluso il sindaco Menna rivolgendosi in particolare ai giovani presenti in piazza.