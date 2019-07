NSG Football Cup, sabato 8 giugno al 10ª edizione del torneo aziendale

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la NSG Football Cup, torneo aziendale di calcio che vedrà scendere in campo le squadre degli stabilimenti del gruppo Nsg. Sarà il campo comunale Vito Tomeo, in via Stingi a San Salvo, ad ospitare le sfide che prenderanno il via sabato 8 giugno alle 11 e proseguiranno per tutta la giornata.

"Per la prima volta, quest’anno, saranno coinvolti tutti i siti italiani del gruppo - spiegano gli organizzatori, dipendenti degli stabilimenti sansalvesi-. Quindi, oltre al sito di Melfi già presente nei precedenti tornei, ci saranno i colleghi di Settimo Torinese (Torino) e Porto Marghera (Venezia)".