Memmo Uomo liquida tutto: sconti dal 50% al 70%. Non perdere l’occasione

Per oltre tre decenni, Memmo Uomo è stato il marchio di qualità dell’abbigliamento maschile a Vasto. Era il 1986 quando, insieme al fratello Paolo, Roberto Memmo apriva, in largo del Fanciullo, vicino alla cattedrale di San Giuseppe, il negozio “Al Portico”, la prima sede di quello che sarebbe diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per chi vuole vestire bene a tutte le età, in ogni ricorrenza e per tutti i gusti. Poi, dal 1989, il trasferimento nella definitiva sede di piazza Diomede con l'attuale denominazione “Memmo Uomo".

Ora, dopo 33 anni di attività, "Memmo Uomo" liquida tutto con sconti eccezionali dal 50 al 70% su tutta la collezione di marche prestigiose: Hugo Boss, Bikkembergs, Fabio Inghirami e Reign. Non perdere l’occasione: fino al 31 agosto, in negozio troverai ciò che cerchi: dall’elegante al casual, dall’abito da cerimonia a quello da lavoro, fino all’abbigliamento per il tempo libero.

“Colgo l’occasione – dice Roberto Memmo – per ringraziare tutta la clientela, che mi ha consentito di svolgere oltre un trentennio di attività, e coloro che hanno collaborato con me nel corso di tutti questi anni. Per sostenere le piccole imprese locali, è necessario riscoprire il rapporto umano tra cliente e negoziante, il piacere di entrare nei negozi e la curiosità di conoscere le loro offerte, evitando di preferire l’e-commerce, che mette in crisi il piccolo commercio e, di conseguenza, anche l’occupazione. In questi 33 anni, ho sempre cercato di trovare il giusto rapporto qualità-prezzo, privilegiando il made in Italy che, soprattutto negli ultimi anni, ha rappresentato la quasi totalità delle collezioni che ho proposto ai clienti”.

Fin dall’inizio, Memmo ha scelto la strada della trasparenza verso gli acquirenti: oltre al rapporto qualità-prezzo, la serietà e il servizio al cliente, anche attraverso la sartoria, non garantita invece dall’e-commerce. Gli stessi principi cui si ispira l’attività che, insieme alla sua collega Marilena, ha aperto nel febbraio del 2011: il punto vendita Geox di corso Nuova Italia 22, che continuerà a gestire e sviluppare. Sempre all’insegna della professionalità che gli è unanimemente riconosciuta.

Memmo Uomo è in piazza Diomede n. 12, nel centro storico di Vasto.