Riapre la chiesa di Sant’Antonio. Menna firma l’ordinanza: "Tetto messo in sicurezza"

Riaperta a Vasto la chiesa di Sant'Antonio. Era chiusa dal 3 di gennaio, quando un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva evidenziato lesioni lungo alcune travi. Il 24 gennaio il crollo di una porzione del tetto.

L'ordinanza che revoca l'inagibilità è stata firmata dal sindaco, Francesco Menna: "Questo pomeriggio - si legge in una nota del municipio - il sindaco ha emenato apposita ordinanza con la quale ha provveduto a dichiarare la riapertura della chiesa di Sant'Antonio da Padova, sede della parrocchia di San Pietro. Riapertura decisa a seguito dei lavori di messa in sicurezza del parziale del tetto e nelle more dell'intervento strutturale attualmente in fase di progettazione".