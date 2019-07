Dal 1° giugno a Vasto Marina il nuovo calendario della raccolta differenziata

Anche a Vasto Marina arriva il nuovo calendario della raccolta differenziata predisposto da Pulchra Ambiente. I cambiamenti, rispetto al passato, saranno contenuti, poichè alla marina già dall'estate 2016 vi era la raccolta porta a porta del vetro (che a Vasto città è stata introdotta quest'anno).

A Vasto Marina, infatti, sarà adottato, da giugno a settembre di ogni anno, un calendario di raccolta differenziato rispetto a Vasto città, adeguato alle esigenze estive del rione marina e nel rispetto dei nuovi standard previsti dal contratto di servizio. Nessun conferimento il sabato sera, così da lasciare liberi i marciapiedi nella giornata di maggior afflusso di persone. Domenica 2 giugno, dopo le ore 20:00, sarà possibile esporre il contenitore marrone per l’umido organico. Confermata la raccolta porta a porta del vetro, il 1°, 3° e 5° mercoledì del mese, così come la raccolta del residuo (la parte non riciclabile) un solo giorno alla settimana. Confermati, per gli esercizi commerciali, i ritiri giornalieri di tutti i rifiuti differenziati, limitando il residuo a 2 volte per settimana.

"Col nuovo sistema, quindi, si intensifica lo sforzo per massimizzare il riciclo dei materiali e migliorare il decoro urbano della città", spiega una nota di Pulchra.

Sono in consegna in questi giorni i materiali informativi a tutte le utenze. Particolare attenzione ai grandi condomini, per i quali sono stati predisposti cartelli informativi da affiggere ai portoni.

Nei prossimi giorni saranno disponibili i due ecopunti, uno in piazza Fiume, l’altro in piazza Vittorio De Sica, a supporto dei non residenti che necessitano di consegnare i propri rifiuti differenziati prima di lasciare la città.



Il calendario della raccolta a Vasto Marina (1° giugno - 15settembre)

Lunedì - residuo

Martedì - organico | carta e cartone

Mercoledì - organico | vetro (1°,3°,5° mercoledì)

Giovedì - plastica e metalli

Venerdì - oganico

Domenica - organico