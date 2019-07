A Roma i preparativi per il 2 giugno, il sansalvese Iannantuoni nella squadra dei vigili del fuoco

Sono in corso a Roma i preparativi per il 2 giugno. Ai Fori Imperiali sfileranno le forze militari e civili del Paese nel giorno della festa della Repubblica come segno di unità nazionale e spirito di servizio verso la Nazione. Tra gli eventi più suggestivi della giornata c'è da diversi anni lo srotolamento di un tricolore gigante dal Colosseo. Una squadra di vigili del fuoco specializzati entrerà in azione e farà apparire la bandiera Italiana dalla cima del Colosseo. Un'operazione complessa e che, oltre ad essere emozionante per chi vi assiste, è la prova della grande abilità e affidabilità dei vigili del fuoco italiani, sempre pronti a rispondere "presente" per risolvere situazioni di grande criticità.

Tra i vigili del fuoco che domenica srotoleranno il tricolore c'è il sansalvese Orazio Iannantuoni, in servizio al distaccamento di Vasto. Anche l'anno scorso Iannantuoni ha partecipato, con grande emozione, a questo appuntamento e già da qualche giorno è nella Capitale per i preparativi insieme ai suoi colleghi. In questa azione scenica i vigili del fuoco metteranno in campo tutte le loro abilità tecniche.

Appuntamento al 2 giugno quando, in diretta tv, i vigili del fuoco omaggeranno l'Italia con la loro azione.