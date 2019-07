"Eventi estivi 2019, programma deludente. Il Comune almeno presenti ai turisti una città pulita"

"Un calendario, almeno fino ad adesso, poco entusiasmante". Il programma degli eventi estivi di Vasto non convince Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Alessandro D'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia) e Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro).

Stamani, in municipio, la presentazione del cartellone delle manifestazioni. Secondo i consiglieri comunali di centrodestra e liste civiche, “oltre al Jova beach party, previsto peraltro in una data infelice per gli operatori turistici, rifiutata da altre città, si registrano solo alcuni concerti a pagamento organizzati dai privati e la grande assenza del Siren Festival al momento nemmeno sostituito da quello tarocco promesso dell’assessore Della Penna. Ci auguriamo che questa amministrazione, dopo un calendario deludente e discutibile persino nella grafica, sappia almeno presentare ai turisti una città pulita, decorosa e in uno stato migliore rispetto alla stagione scorsa".