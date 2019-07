Per Antonio Del Fra buona prova con la Sir Perugia alle final eight di Junior League

La Sir Safety Perugia in cui milita il vastese Antonio Del Fra è arrivata a un soffio dal podio nelle final eight di Junior League. Per il 20enne palleggiatore vastese era la seconda partecipazione alla manifestazione giovanile riservata alle under 20 delle società di serie A. L'anno scorso, però, i perugini non erano riusciti a centrare la qualificazione alle final eight dopo una rocambolesca sconfitta con Potenza Picena. Quest'anno i ragazzi allenati da Marco Taba hanno disputato un percorso senza intoppi arrivando a disputare la fase finale la scorsa settimana a Castellana Grotte.

Nel girone eliminatorio, Del Fra e compagni sono partiti subito forte, vincendo 3-2 in rimonta contro Tuscania e 3-2 contro Santa Croce. Nel terzo match - ma con la qualificazione alle semifinali già in tasca - hanno perso 3-1 contro i padroni di casa del Castellana Grotte. I bianconeri sono poi stati sconfitti dalla Lube Civitanova - squadra che poi ha vinto il titolo - in semifinale. E, in una seconda sfida con Castellana Grotte, hanno ceduto ai pugliesi il 3° posto.

Per la Sir Safety Perugia è un risultato importante - per la prima volta i Block Devils sono tra le prime quattro squadre italiane under 20 - che premia il lavoro svolto durante l'anno e la costante crescita del settore giovanile. Positiva l'esperienza per Antonio Del Fra che, nella stagione sportiva conclusa da un mese, si è ben comportato anche nel campionato di serie B. Quando è stato chiamato in causa da coach Marco Taba, il giovane vastese - al primo anno di B dopo la stagione in C, sempre con la maglia di Perugia - ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo salvezza.