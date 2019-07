Negozi aperti da decenni. La "resistenza" dei commercianti: il Comune li premia

L’amministrazione comunale premia i commercianti che abbiano raggiunto almeno 20 anni di attività. Un premio alla lungimiranza e, sotto certi aspetti, anche al coraggio, vista la crisi economica che sembra interminabile; 44 le attività premiate. Ci sono negozi che hanno superato gli 80 anni e uno anche un secolo.



"L’amministrazione comunale vuole conferire ad artigiani, commercianti, operatori della pesca e dell’agricoltura che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni e oltre di interrotta attività lavorativa, un attestato per la Fedeltà al lavoro ed al Progresso Economico", dice l'assessore al Commercio, Luigi Marcello.

Interviste video a due storici commercianti di Vasto, Elio Florio e Cesario Sonnini (l'articolo prosegue dopo il video):





“Il riconoscimento premia l’impegno, la storia e il valore che i commercianti vastesi sono riusciti a conservare fino ad oggi. Con la loro laboriosità per tanti anni, hanno saputo unire tradizione e innovazione, creando con il loro servizio un valore duraturo. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che col proprio lavoro e con non pochi sacrifici hanno garantito un servizio all’intera comunità”.

LE ATTIVITÀ PREMIATE

Agenzia Molino Immobiliare per i 20 anni di attività

Paola Buda studio parrucchieri per i 21 anni di attività

Media Edil per i 22 anni di attività

Infolab Snc per i 24 anni di attività

Ottica Spadano per i 27 anni di attività

Pasta All’uovo Gualà per i 28 anni di attività

Foto Di Memmo per i 28 anni di attività

Alsor Srl per i 29 anni di attività

Parrucchiera Graziella Giammarini per i 30 anni di attività

Bar Boys and Girls Snc per i 32 anni di attività

Pizzeria Aux Fils Du Chevalier per i 32 anni di attività

Parrucchiera Gabriella per i 33 anni di attività

Ialacci Grazia Ricambi per i 34 anni di attività

Bar Ferrari per i 36 anni di attività

Pronto Moda Maurizio e Antonella per i 38 anni di attività

Gold Art Studio per i 39 anni di attività

Il Guscio di Matilde D’Adamo per i 40 anni di attività

Officina Torneria Vastese SRl per i 40 anni di attività

Renato Atturio 40 anni Menna Store per i 42 anni di attività

Merceria Marino per i 45 anni di attività

Emmepi Perrozzi per i 45 anni di attività

SuperSplendor Srl per i 47 anni di attività

Tabaccheria Pietro Santoro per i 47 anni di attività

Titti Boutique per i 47 anni di attività

Lavanderia Industriale “La Vastese”per i 48 anni di attività

Nicola Di Francesco per i 48 anni di attività

Giulio Cericola per i 49 anni di attività

Figaro parrucchiere per uomo per i 50 anni di attività

Le chicche di Menna per i 51 anni di attività

Ferramenta Nucciarone per i 57 anni di attività

Hotel Perrozzi per i 58 anni di attività

Gioielleria Corvino SAS per i 66 anni di attività

Antonio D’Attilio Arredamenti per i 72 anni di attività

Profumeria Florio per gli 87 anni di attività

MENZIONI SPECIALI

Cesario Sonnini, Felice La Fratta, Salumeria Belfiore, Ester Stella, Gelateria Giammarino, Mileno regali, Casa del disco