La Vasto Basket non si arrende e vince a Mosciano: domenica la sfida-promozione

E' una Ge.Vi.Vasto Basket con un grande carattere quella che ha vinto in casa dell'Olimpia Mosciano riportando la serie di finale playoff in parità. Ora le due squadre sono sul 2-2, entrambe hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta tra le mura amiche e, domenica sera, si giocheranno la promozione in gara 5. I biancorossi avranno la possibilità di giocare la partita che vale una stagione in casa, in quel palazzetto che tante volte si è rivelato prezioso alleato per conquistare importanti vittorie.

La squadra di coach Gesmundo è scesa sul parquet di Mosciano sapendo di non poter sbagliare, dopo la sconfitta rimediata domenica sera. Anche questa sera senza Ciampaglia, la Vasto Basket ha disputato una prova di carattere, giocando punto a punto contro un Mosciano che ha risposto sempre colpo su colpo. Tra sorpassi e contro-sorpassi la sfida si è decisa negli ultimi secondo di partita.

Vasto è passata dal +6 al minimo vantaggio (71-70) ma Ucci, protagonista di serata con 25 punti a referto, ha chiuso i conti con due liberi perfetti che hanno fissato il punteggio sul 73-70. Ierbs e compagni, alla sirena finale, hanno così potuto festeggiare con il numeroso pubblico arrivato da Vasto.

E ora l'appuntamento è per domenica 2 giugno alle 19 al PalaBCC. Quaranta minuti di gioco ad alta intensità per decretare chi tra la Vasto Basket e Mosciano salirà in serie C gold.

Olimpia Mosciano – Ge.Vi. Vasto Basket 70-73 (19-23/34-35/55-51/70-73)

Mosciano: Ippolito 0, Di Giandomenico 21, Alessandrini 3, Di Febo 3, Neri 12, Medori ne, Giansante ne, Mazzocchitti ne, Caprioni ne, De Laurentiis 11, Scafidi 12, Assogna 8. Coach: Verrigni

Vasto Basket: Flocco 0, D’Annunzio ne, Dipierro 4, Di Tizio 11, Di Rosso ne, Ierbs 0, Ucci 25, Oluic 17, Ciampaglia ne, De Guglielmo ne, Peluso 5, Ianuale 11. Coach: Gesmundo