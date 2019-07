La musica di Ennio Morricone a Vasto con l’Ensemble Symphony Orchestra

La musica del Maestro Ennio Morricone nel centro storico di Vasto. Il 29 luglio torna in Abruzzo (unica tappa estiva in regione finora) The Legend of Morricone che lo scorso 11 maggio ha riscosso grande successo a Pescara (biglietti già in vendita nei circuiti TicketOne, Ciaotickets e DIY Ticket).

I componimenti di Morricone, interpretati dall'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno (che nel tour invernale ha fatto registrare numerosi sold out) avvolgeranno la splendida location di piazza del Popolo a Vasto già teatro del concerto di Giovanni Allevi lo scorso anno.