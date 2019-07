Forza nuova, Palmer si dimette e chiude la sede di Vasto: "Divergenze col vertice regionale"

Orlando Palmer si dimette da segretario cittadino di Forza Nuova e chiude la sede di Vasto.

Lo annuncia in un breve comunicato in cui non specifica, però, le motivazioni alla base della decisione di lasciare il ruolo di coordinatore che svolgeva da alcuni mesi: "Il 18 maggio 2019", scrive Palmer, che è anche segretario regionale di Solidarietà nazionale, "ho lasciato definitivamente Forza Nuova. Con dispiacere per il movimento in cui credo e dopo aver conosciuto persone speciali, porgo le mie dimissioni irrevocabili con successiva chiusura della sede di Forza Nuova della sezione di Vasto in data 30 maggio 2019", inaugurata ufficialmente il 1° maggio, quando all'apertura erano intervenuti il leader nazionale del partito, Roberto Fiore, e il candidato alle europee Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola.

A Zonalocale, che gli ha chiesto le motivazioni, Palmer ha risposto che la sua decisione deriva da "incomprensioni interne con il responsabile regionale per diversità di ideologie". Annuncia, inoltre, che "nelle prossime settimane presenterò i futuri programmi per lavorare sul sociale della nostra città con più obiettivi e con personaggi che tengono a cuore chi soffre e si sente abbandonato dalle istituzioni. Saremo sempre vicini a chi è in difficoltà e combatteremo insieme a persone competenti e qualificate".