All’Aragona i successi delle squadre di ’Mattei’ e ’Mattioli’: raccolti 3242 euro per l’Airc

Giornata dedicata allo sport e alla solidarietà all'Aragona di Vasto con i due tradizionali tornei interscolastici che hanno coinvolto gli istituti superiori del territorio. Sul manto erboso dello stadio vastese si sono disputate le finali delle due competizioni, il 5° Torneo "Segniamo e doniamo per l'Airc", ideato dal professor Nicandro Gambuto, e il 7° Torneo interscolastico "E.Mattei", lanciato dalla dirigenza della scuola in occasione dei 50 anni dell'Istituto. Nella giornata è stata consegnata all'Airc la cifra di 3242 euro per sostenere la ricerca sul cancro.

Nel torneo Mattei - in cui hanno giocato gli studenti - a vincere è stata proprio la squadra "di casa" dell'IIS Mattei che ha superato il Palizzi per 2-0 con le retei di Alessandro Zinni dal dischetto e di Amedeo Iannone con un colpo di testa. Al terzo posto il Mattioli di San Salvo.

Nel torneo Airc - con studenti, docenti e personale scolastico - successo del Mattioli di Vasto che ha battuto il Mattei con un gol di Tiziano Irace. Anche in questa competizione il Mattioli di San Salvo ha conquistato il terzo posto.

A premiare le squadre vincitrici l'assessore allo sport di San Salvo, Tonino San Salvo, e la dottoressa D'Orsogna, delegata dell'AIRC Abruzzo e Molise.

a cura di

Francesco Di Candilo

Roberto Larivera