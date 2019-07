Luigi Perchinunno sarà ricevuto da Papa Francesco

"Per me, sarà una grande emozione". Luigi Perchinunno sarà ricevuto dal Papa, "che mi concederà la grande gioia di accogliermi, insieme ai miei familiari, in udienza privata", dice a Zonalocale l'asso vastese del volante.

Perchinunno sarà impegnato, a fine giugno, con la sua Ferrari 430 GT Cup, nel Campionato italiano assoluto della classe GT Unica, che si svolge ad Ascoli Piceno, su un circuito che gli ha dato, nella sua lunga carriera, grandi soddisfazioni.

Come in ogni trasferta marchigiana, il pilota abruzzese sarà accolto dal caloroso abbraccio dei tifosi, che hanno ancora negli occhi le sue spettacolari imprese. Proprio in provincia di Ascoli, a Castorano, Perchinunno è stato testimonial, di recente, dell'apertura di un club ufficiale della Ferrari.

Gli verrà comunicata nei prossimi giorni la data in cui sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco: "Per me, che sono molto molto credente - sottolinea - sarà una grande emozione".