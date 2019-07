Giugno, tempo di strisce blu a San Salvo Marina. Ultimo anno di gestione Arcotur, poi nuovo bando

Da sabato 1° giugno al 31 agosto tornano le strisce blu a San Salvo Marina. I circa 2mila parcheggi saranno a pagamento dalle 8 alle 20. Si tratta, al momento, dell'ultimo anno di gestione del servizio da parte della cooperativa Arcotur, per l'estate 2020 si dovrà procedere al nuovo bando.

Per quanto riguarda le tariffe, non ci dovrebbero essere cambiamenti come ci ha confermato l'assessore al Turismo Tonino Marcello.

Se così sarà, per i residenti l'abbonamento costerà 15 euro per tutta la stagione. Per gli over 65 (sempre residenti), il costo è di soli 5 euro.

I non residenti, invece, potranno scegliere tra gli ormai classici tagli da 14 euro (settimanale) o 3 euro (giornaliero) o, ancora, optare per il parcometro dalla tariffa di 0,50 cent a ora. Gli stabilimenti balneari potranno, inoltre, acquistare alcuni tagliandi per usarli a propria discrezione con i clienti.

Gli abbonamenti si potranno acquistare al punto d'informazione turistica al palazzetto dello sport di via Magellano alla marina.

La stagione scorsa si concluse con un incasso da parte della cooperativa di 133.430 euro di cui 13.343 euro versati al Comune secondo la convenzione vigente ai quali sono stati sommati poco meno di 6mila euro provenienti dai parcometri [LEGGI].

Con le strisce blu tornano anche gli ausiliari e i parcheggiatori; l'anno scorso la cooperativa ha impiegato complessivamente tra le varie mansioni 23 persone.

LE TARIFFE

Residenti: 15 euro per tutta la stagione

Residenti over 65: 5 euro per tutta la stagione

Non residenti: 14 euro a settimana o 3 euro al giorno

Parcometro: 0,50 cent/ora