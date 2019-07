Forza Italia: "Il centrodestra è ormai maggioranza Vasto. Lavoriamo insieme per il 2021"

Il centrodestra è ormai maggioranza a Vasto. Così Forza Italia commenta i risultati delle elezioni europee di domenica scorsa e annuncia che "ritiene giunto ora il momento di cominciare a lavorare alp'unisono con le altre forze omogenee, Lega e Fratelli d'Italia, ma soprattutto con le aggregazioni civiche che sono vicine al centrodestra" in vista delle elezioni comunali del 2021.

Il coordinatore di Forza Italia Vasto, Massimiliano Zocaro, il consigliere comunale Guido Giangiacomo, e il direttivo cittadino del partito di Berlusconi esprimo "grande soddisfazione nel rilevare una sostanziale onnipresente affermazione in Abruzzo del centrodestra inteso come alternativa al M5S e al listone del centrosinistra. Con riferimento al Parlamento Europeo, il direttivo rivolge le proprie congratulazioni all'onorevole Aldo Patriciello per l'elezione con un risultato strepitoso che lo ha visto al secondo posto per preferenze in tutto il territorio nazionale e che a Vasto è stato supportato dall'intero direttivo, unitamente ad altri esponenti di movimenti civici che hanno riconosciuto in Patriciello un interlocutore da anni affidabile per la città di Vasto".

"Quanto alle elezioni amministrative ampia è la soddisfazione per l'elezione di un sindaco espressione di Forza Italia nella città di Pescara, prima in Abruzzo per dimensione ed importanza economica. Quanto all'analisi dei numeri locali, Forza Italia ha conseguito un risultato in perfetta linea con quello nazionale ed abruzzese e soprattutto superiore di ben 3 punti percentuali rispetto al deludente risultato delle regionali. Pur nella dovuta consapevolezza che le forze espresse nel corso delle elezioni comunali ed i relativi risultati sono sempre molto diversi da quelli che si conseguono nel corso di elezioni regionali e nazionali, il direttivo ritiene giunto ora il momento di cominciare a lavorare all'unisono con le altre forze omogenee, Lega e Fratelli d'Italia, ma soprattutto con le aggregazioni civiche che sono vicine al centrodestra, per avviare il percorso che riporterà il centrodestra ed i suoi valori al governo della Città del Vasto. Tale risultato può essere conseguito solo con una coesa ed intensa attività in Consiglio Comunale delle forze, oggi minoranza sulla carta ma di fatto maggioranza nella città, con le quali il coordinatore cittadino ed il capogruppo di Forza Italia da oggi perseguiranno con il costante supporto dell'intero direttivo".