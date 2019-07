Boomdabash e Achille Lauro: l’accoppiata del momento il 9 agosto in concerto a Vasto

Fabio Clemente, in arte Ketra, torna a casa. Si preannuncia un altro pienone, dopo quello dello scorso anno, per i Boomdabash questa estate a Vasto.

Il gruppo salentino di cui è componente l'artista vastese quest'anno raddoppia, perché sarà protagonista di una serata insieme ad Achille Lauro sul palco dell'area eventi del Parco Aqualand.

L'appuntamento è per il 9 agosto.

"Dopo l’attesissimo appuntamento con Renzo Arbore e l’orchestra Italiana previsto il 12 agosto, dalla collaborazione tra Gioia e Vita, Aqualand e Muzak eventi, l’area concerti di Aqualand del Vasto ospiterà un'altra importante kermesse musicale, con due nomi tra i più gettonati del momento", annuncia la Muzak eventi. "Venerdì 9 agosto, con inizio alle ore 21, sulla scia del loro ultimo successo, Per un milione, già in vetta alle classifiche e vincitore di numerosi premi, arrivano i Boomdabash in concerto. Il gruppo di origine pugliese fondato nel 2002, con il vastese Ketra illustre componente della band, è diventato tra i maggiori rappresentanti del genere reggae, raggamuffin e hip hop. Un tour che li porterà in giro per l’Italia nelle località più prestigiose.

Dopo il concerto dei Boomdabash, per la gioia dei suoi tanti fans, salirà sul palco Achille Lauro, rapper di grande successo dal 2012, che darà vita ad un unico e coinvolgente Show Case. L’ artista è reduce anche lui dal successo sanremese con la hit del momento Rolls Roys.

I biglietti sono già disponibili presso i punti vendita autorizzati Ciao Tickets, Viva Ticket e Ticket One

Info prevendita: Muzak eventi & Aqualand del Vasto; telefono: 346.7513610 – 0873.310130 – 0873.365378".