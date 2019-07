Agli Anxanum music Awards primo premio per il giovane pianista Luca Zara

Il giovane e talentuoso pianista vastese Luca Zara ha conquistato il primo posto assoluto nel 2° Concorso Nazionale Anxanum Music Awards. Dopo un anno lontano dalle competizioni musicali - e dopo la vittoria del Premio Internazionale di Molfetta ottenuta nell'ottobre 2017 - Luca Zara ha ottenuto la vittoria con il punteggio di 100/100 nella rassegna che si è tenuta a Lanciano lo scorso 15 maggio al teatro Fenaroli con la direzione artistica di Marco Colacioppo.

Luca Zara, brillante allievo del Conservatorio di Campobasso, seguito dal Maestro Angelo Baranello, dove proprio in questi giorni ha brillantemente partecipato alla Masterclass denominata "I lavori pianistici di Fryderyk Chopin", continua nel suo percorso di formazione artistica. E a seguirlo in giro per l'Italia ci sono sempre mamma Lidia e papà Fabio, appassionati e orgogliosi del loro giovane "maestro" che si esibisce sempre più con l'abilità di un veterano.