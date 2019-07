Oreste Di Francesco "goleador" con 265 preferenze: "Voglio dare il mio contributo a 360 gradi"

265 preferenze alla prima candidatura: un bilancio da goleador considerato i suoi trascorsi calcistici. È il risultato di Oreste Di Francesco che con questo bottino di voti prenota un posto di rilievo nella prossima giunta cupellese di Graziana Di Florio. L'assessore uscente e neosindaco che ha sbaragliato la concorrenza di Camillo D'Amico e Roberta Boschetti ieri ai microfoni di zonalocale.it ha detto: "Oggi è un giorno di festa, ma già da domani inizieremo a lavorare. La mia sarà una giunta basato sul merito e sul risultato di ognuno dei candidati" [GUARDA], lecito quindi pensare a un ruolo importante per il candidato che è andato ben oltre quota 200.

37 anni, imprenditore, impegnato nel mondo calcistico, Di Francesco – che ha potuto sicuramente usufruire del padre Giuseppe, vecchia conoscenza del panorama politico locale – si aspettava un risultato personale buono, ma non di tale portata: "Pensavo di fare una bella figura ma il risultato è stato davvero oltre le aspettative, percepivo che c'era apprezzamento nei miei confronti. Devo ringraziare i tanti che amici che mi hanno aiutato perché da solo non ce l'avrei mai fatta e tutta la squadra di Eccoci Cupello perché c'è tanto affiatamento e c'è stato un vero lavoro di gruppo".

Nonostante fosse all'esordio in politica, la tensione s'è fatta sentire solo nelle ultime ore: "La mia prima campagna elettorale l'ho vissuta in modo davvero molto sereno. Sono andato in ansia solo alla chiusura dei seggi e ieri mattina sentivo la tensione dello scrutinio che ci sarebbe stato a breve. Complessivamente l'ho vissuta bene perché entrando nelle case delle persone ho ricevuto tanta stima e tanto affetto così come ho ricevuto tanti messaggi di vicinanza".

Imprenditore (nel settore dei servizi e nel turismo) e dirigente sportivo, in futuro potrebbe avere ruoli che sposano queste esperienze, ma Di Francesco su questo non si sbilancia: "L'obiettivo era prima di tutto vincere, nei prossimi giorni ci sarà un momento di confronto per capire cosa andremo a fare, ma ora non mi preoccupa più di tanto perché l'importante era portare il risultato a casa. Non mi aspetto nulla, decideremo tutti insieme. L'unica cosa che voglio è dare il mio contributo a 360 gradi e spero di poterlo fare al meglio da assessore o da consigliere".

Infine una dedica: "Questo risultato lo dedico a Noi che... un gruppo di amici e persone a me care".

GLI ALTRI - Nella lista del neosindaco hanno superato quota 100 l'attuale primo cittadino Fernando Travaglini (150) e il consigliere regionale Manuele Marcovecchio (109), buono anche il risultato di Filippo D'Angelo (105).

In Eccoci Cupello c'è anche la candidata donna più votata, Giuliana Chioli che nell'amministrazione uscente sedeva in opposizione nel gruppo "Il Cambiamento" di Camillo D'Amico.

Risultato non proprio incoraggiante per Giuseppe Torricella, storico esponente comunista di San Salvo. La sua candidatura nella lista di centrodestra aveva suscitato sorpresa; il suo bottino finale lo colloca all'ultimo posto della propria lista con 30 preferenze.

Nella lista Insieme per Cupello, oltre al candidato sindaco D'Amico, entrano in consiglio Marco Antenucci con 190 preferenze e l'ex primo cittadino Angelo Pollutri (anche lui esponente dell'opposizione uscente) con 159.

Infine, per quanto riguarda Risposta Civica, nell'assise civica siederà solo la candidata sindaco Roberta Boschetti.

Il prossimo consiglio comunale, al netto di eventuali dimissioni e surroghe, sarà così composto:

Sindaco: Graziana Di Florio

Gruppo "Eccoci Cupello": Oreste Di Francesco, Fernando Travaglini, Manuele Marcovecchio, Filippo D'Angelo, Giuliana Chioli,

Angela Antenucci, Stefano Di Francesco, Valentina Fitti

Gruppo "Insieme per Cupello": Camillo D'Amico, Marco Antenucci, Angelo Pollutri

Gruppo "Risposta Civica": Roberta Boschetti

INSIEME PER CUPELLO (CAMILLO D'AMICO)

Marco Antenucci 190

Angelo Pollutri 159

Michele D'Alberto 89

Antonella Tambelli 84

Graziella Costantini 79

Giulio Pasquale 64

Mauro Silvestri 56

Pierantonio Brognoli 52

Nicolò Perrozzi 48

Gessica Di Stefano 46

Angelo Ricciardi 43

Roberto Boschetti 21

ECCOCI CUPELLO (GRAZIANA DI FLORIO)

Oreste Di Francesco 265

Fernando Travaglini 150

Manuele Marcovecchio 109

Filippo D'Angelo 105

Giuliana Chioli 99

Angela Antenucci 90

Stefano Di Francesco 84

Valentina Fitti 77

Alessandro Paglione 68

Tommaso Boschetti 41

Simona Di Stefano 33

Giuseppe Torricella 30

RISPOSTA CIVICA (ROBERTA BOSCHETTI)

Donatella Di Filippo 66

Gianfranco Farina 55

Gianluca Boschetti 41

Fausto Antenucci 38

Giovanni Bellano 37

Laura Gambarara 33

Leonardo D'Amelio 31

Anna D'Aloisio 31

Alfonso Di Stefano 29

Stefania Di Stefano 28

Rino Cimini 23

Annaconsuelo Carbonelli 12