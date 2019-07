E' stato rinviato a settembre l'incontro con Rosario Esposito La Rossa. Un lutto improvviso in famiglia ha impedito allo scrittore ed editore partenopeo di essere presente nella giornata di mercoledì 29 maggio a Vasto. "L'appuntamento è rinviato a settembre, all'inizio dell'anno scolastico - spiega Miranda Sconosciuto, ideatrice del progetto Coltiva la cultura -. Esprimiamo le nostre codoglianze a Rosario e alla sua famiglia e gli mandiamo un forte abbraccio".

La prima notizia - Mercoledì 29 maggio lo scrittore ed editore di Scampia, Rosario Esposito La Rossa, trascorrerà una giornata a Vasto per la seconda edizione di Coltiva la Cultura, progetto ideato dalla maestra carceraria Miranda Sconosciuto. Rosario Esposito La Rossa, nato e cresciuto a Scampia, è il cugino di Antonio Landieri, vittima innocente di mafia - ucciso per errore durante la faida di Scampia -. Da quell'evento tragico Rosario ha avviato una serie di progetti culturali e sportivi per dare speranza ai giovani di Scampia. Il suo primo libro pubblicato è stato "Al di là della neve", dedicato proprio a suo cugino Antonilo, edito da Marotta e Cafiero editori, da lui oggi diretta e che ha pubblicato oltre 100 libri. Nel 2016, per la sua preziosa attività sociale, Rosario Esposito La Rossa è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Mercoledì terrà a Vasto quattro incontri in cui racconterà la sua esperienza di vita e presenterà il suo ultimo libro, "Eterni secondi - perdere è un'avventura meravigliosa", edito da Einaudi Ragazzzi.

"Rosario venne già qui a Vasto nel 2012 nella rassegna di incontri che organizzai in carcere e alla Nuova Libreria - spiega Miranda Sconosciuto -. Lo conobbi grazie al capo scout Angelo Marzella e a sua moglie, la professoressa Patrizia Ciccarella, che lo avevano incontrato proprio a Scampia durante un campo scout. Adesso, Rosario, nominato Cavaliere nel 2016, è tra gli eroi della nostra nazione e nel giardino dei giusti. Il progetto Coltiviamo la Cultura - con cui abbiamo già incontrato Folco Terzani - parte dalla forza delle radici del nostro territorio in un luogo di grande aggregazione popolare come il mercato".

Rosario Esposito La Rossa incontrerà gli studenti vastesi alle 10.30 al Mercato Santa Chiara. Poi, nel pomeriggio, alle 14.30 sarà alla Casa Lavoro di località Torre Sinello per un incontro con gli internati. Alle 16.30 sarà nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, per dialogare con il presidente del consiglio d'istituto Angelo Marzella. Alle 20.30 l'ultimo appuntamento della giornata, alla Nuova Libreria in piazza Barbacani (in caso di pioggia al Mercato Santa Chiara), intervistato dal giornalista Giuseppe Ritucci.