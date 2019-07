I bimbi della scuola Aniello Polsi alla scoperta del "Bosco delle meraviglie"

Lo scorso 22 maggio i bambini della scuola dell'infanzia Aniello Polsi, plesso appartenente alla Nuova Direzione Didattica di Vasto, hanno vissuto un'esperienza molto emozionante a conclusione del progetto lettura e del progetto di plesso Il bosco delle meraviglie. Infatti, in occasione del "Maggio dei libri", le docenti, in accordo con il dirigente scolastico, dott.ssa Concetta Delle Donne, hanno pensato di chiedere per la realizzazione di questo evento, la collaborazione dell'attore Tiziano Feola della Compagnia teatrale I Guardiani dell'oca dell'Abruzzo Tu.Cu.R, il quale, a titolo gratuito, ha accettato l'invito.

Lo scenario è stato il giardino della nostra scuola, dove l'attore nei panni del Folletto Tittino, tra lo stupore, la meraviglia e la curiosità è stato accolto con gioia dai bambini mentre, suonando la ghironda, strumento medioevale, cantando la canzone "Prendi la strada", si è avvicinato percorrendo il sentiero tra gli alberi del giardino.

Superato lo stupore iniziale il Folletto, con la sua simpatia, li ha coinvolti nella lettura di storie sui folletti inerenti il tema dell'ambiente e del rispetto della natura. La festa si è conclusa con danze e canti sul bosco e sulla natura. Prima di andare via il Folletto Tittino ha invitato tutti a partecipare alla Festa Internazionale degli Gnomi che si terrà a Roccaraso nei giorni 19 - 20 - 21 luglio 2019.

Ins. Maria Grazia D'Ettorre