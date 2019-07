Tennis, successi vastesi a Francavilla: nel maschile vince Ciancaglini, nel femminile Periscinotti

Due tennisti vastesi si sono imposti nel torneo di terza e quarta categoria che si è disputato sui campi del circolo Sporting Club di Francavilla al mare. Nella competizione maschile successo di Angelo Ciancaglini, della Promo Tennis Vasto. Il tennista vastese ha battuto nei quarti di finale Valdemiro (3.1) con il punteggio di 7-5/6-0, in semifinale ha superato Filippo Rava (3.1) per 6-0/6-1 e, in finale, si è imposto su Matteo Savini per 62/6-0.

In campo femminile successo della giovane vastese Alessandra Periscinotti, classe 2004 tesserata per il Ct Lanciano, che nella finale ha battuto Luisa Gioia dopo aver superato Paolini nei quarti e Sabatini in semifinale.

Ieri, allo Sporting Club, dopo le due finalissime gli atleti vincitori sono stati premiati dai dirigenti del circolo di Francavilla che ha organizzato il torneo.