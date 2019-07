Monteodorisio: stravince "Nuovo Agire", Catia Di Fabio eletta sindaco

Pronostici rispettati a Monteodorisio: Catia Di Fabio succede a Saverio Di Giacomo. La candidata sindaco di Nuovo Agire si è imposta largamente sul rivale di Legati per Monteodorisio, Nicola Generoso.

L'esito finale dello scrutinio è di 872 per la Di Fabio e 351 per Generoso.

Un risultato che si è delineato già dalle prime schede scrutinate e che ha preso sostanza con il passare del tempo. Quando la terza sezione ha concluso le operazioni un lungo applauso ha salutato il nuovo sindaco Catia Di Fabio che, con la sua squadra, ha atteso con trepidazione l'esito delle urne.

"Questa lista è stata fatta in appena venti giorni", ha commentato Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega che ha sostenuto la candidatura di Nicola Generoso. "Volevamo cercare di fare sintesi per battere la sinistra ma non c'è stata questa possibilità. Ma i ragazzi che hanno poi dato vita alla lista volevano impegnarsi in prima persona e così è nata la lista. In venti giorni abbiamo ottenuto un buon risultato, vengono eletti tre consiglieri che potranno fare una bella opposizione".

Per la squadra di Nuovo Agire, dopo la lunga campagna elettorale, è il momento di far festa e prepararsi a guidare il paese per i prossimi cinque anni.

Ecco le prime parole del neo sindaco Catia Di Fabio dopo la chiusura dello scrutinio.