Gli alunni della 2ªA e 3ª A Rossetti premiati al concorso "Anch’io scienziato"

Una domenica speciale, immersi nella scienza, per un gruppo di studenti nel più importante laboratorio al mondo per la ricerca in fisica nucleare e subnucleare: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) situati ad Assergi (L'Aquila). Ma non sono lì solo per fare una visita, sono lì per essere premiati! Così, domenica 26 maggio, molti alunni della classe II A e III A della Scuola Secondaria “Rossetti” dell'I.C. “Gabriele Rossetti” hanno vissuto l'esperienza indimenticabile dell'Open Day 2019 che si è svolto presso le strutture esterne dei LNGS. Ad accompagnarli il loro professore di matematica e scienza, Andrea Simoncelli, e i loro fieri genitori.

Gli alunni, nel corso dell'anno scolastico, hanno partecipato, su proposta del docente, al concorso Anch'io Scienziato, concepito per gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado d’Abruzzo la cui premiazione si tiene proprio nella giornata dell'Open Day. Alle 10:30 sono saliti sul palco per ricevere il premio, un giusto riconoscimento ai loro progetti ChimicaMENTE e non solo ed ElettricaMENTE e non solo. In estrema sintesi, gli alunni della IIA hanno presentato una serie di esperimenti realizzati a scuola e a casa, seguiti poi da varie presentazioni multimediali, riguardanti la chimica nella nostra vita quotidiana.

La classe III A, oltre ai lavori multimediali, ha preparato e inviato due quiz elettrici (entrambi dedicati al grande scienziato Albert Einstein), un circuito elettrico in serie e uno in parallelo. La Commissione ha valutato attentamente i progetti in base all’originalità, la forma espressiva e la riproducibilità degli esperimenti scientifici. Per ogni ordine di scuola sono stati premiati i primi 5 progetti classificati. I progetti della “Rossetti” si sono classificati al quinto posto per il loro ordine di scuola e i progetti presentati erano davvero tanti, oltre 65! Il premio è una gift card da spendere in un negozio di elettronica. Ad “Anch'io Scienziato” hanno partecipato centinaia di ragazzi delle scuole dell'Abruzzo, con i loro interessanti progetti scientifici che poi gli alunni e i genitori, al termine della premiazione, hanno potuto visionare in una stanza dedicata e allestita per far conoscere tutti questi lavori.

Il professor Simoncelli ha ringraziato tutti gli alunni della II A e III A, tutti i genitori che hanno dato sempre grande disponibilità, con entusiasmo, nell'accogliere nelle loro case gruppi di piccoli “scienziati” e la Dirigente Scolastica Maria Pia Di Carlo per la sua attenzione nei confronti dell'iniziativa. Gli alunni hanno poi potuto seguire tante conferenze, giochi, esperimenti, divertendosi e sperimentando in prima persona con tante attività che hanno stimolato la loro curiosità. Liberi di giocare e scoprire i segreti della Natura!

E hanno avuto anche il piacere e l'onore di conoscere Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi (Genova) e l'astrofisico Luca Perri, abile e divertente divulgatore con la sua conferenza a tema “astrobufale”. La partecipazione all'Open Day è stata un'importante occasione di conoscenza e socializzazione, per genitori e ragazzi, in un ambiente molto stimolante, dove sono compiute ricerche riconosciute a livello internazione, per esempio nello studio dei neutrini. E anche i genitori hanno molto apprezzato l'iniziativa!

Le classi II A e III A dell'istituto Rossetti