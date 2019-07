Fresagrandinaria, cade la fortezza di Di Stefano dopo oltre 20 anni: Giangiacomo nuovo sindaco

È Lino Giangiacomo il nuovo sindaco di Fresagrandinaria. Lo scrutinio si è concluso con 40 voti di differenza a favore dello sfidante: Nuova Vita per Fresa ha raccolto 387 voti, 40 esatti in più del primo cittadino di lunghissimo corso, Giovanni Di Stefano (347).

Prima della fine dello spoglio nella sezione n. 2, quando ormai il distacco era diventato matematico, è esplosa la festa davanti la scuola sede elettorale.

Per Di Stefano si tratta della seconda sconfitta nel suo trentennio alla guida del paese. Aveva iniziato nel 1985 e lo sfidante che oggi lo ha battuto ricoprì la carica di vicesindaco. Quello che oggi si chiude è stato il suo 24° anno da sindaco di Fresagrandinaria, ma nel conto vanno aggiunti altri 5 anni da vice di Maurizio Antonini (la legge non gli consentiva di ricandidarsi per la terza volta consecutiva all'epoca).

Giangiacomo, imprenditore e presidente della locale squadra di calcio, guida un gruppo di candidati quasi tutti alla prima esperienza.

Le preferenze (in grassetto gli eletti in consiglio comunale)

NUOVA VITA PER FRESA (LINO GIANGIACOMO)

Aldo Taraborrelli 50

Lorenzo D'Alfonso 47

Eleonora Annibali 42

Francesca Giangiacomo 35

Mirko Di Biase 33

Vincenzo Stefano D'Ercole 28

Eriberto Ottaviano 28

Silvia Iafolla 26

Fabiola Di Stefano 25

Bruno Di Domenico 24

SOLIDARIETÀ PER FRESA (GIOVANNI DI STEFANO)

Antonella Gualtieri 56

Francesca Racano 47

Lino Antonini 35

Giuseppina Coppola 34

Emiliano Cavallone 34

Gianmarco Terpolilli 30

Pascal Di Cesare 25

Nicolino D'Ippolito 24

Samantha Baccaro 18

Riccardo D'Ugo 15