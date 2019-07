E sono tre: Budano doppia i voti della rivale: "Due giorni di festa, poi si torna al lavoro"

Mimmo Budano vince la battaglia elettorale di Villalfonsina. Il sindaco uscente ottiene la conferma doppiando i voti ottenuti dalla sua rivale, Paola Ulacco.

Lo spoglio assegna 420 voti, pari al 65%, al leader della lista Villalfonsina di tutti, mentre la sfidante, a capo della lista Il Bene Comune, si è fermata a 222 voti.

Terzo mandato consecutivo per Budano, che annuncia: "Ci concediamo 48 ore di pausa per festeggiare, poi ci rimetteremo a lavorare per continuare a realizzare i progetti e a cambiare questo paese".

Le preferenze (in grassetto gli eletti)

VILLALFONSINA DI TUTTI (MIMMO BUDANO)

Nina Di Martino 111

Nunzio Laino 46

Antonio Gizzi 40

Antonello Bracalante 38

Giovina Miserere 32

Alfredo Scardapane 31

Francesco Tieri 27

Patrizio Mancini 21

Nicola Martinicchio 18

Letizia Del Vecchio 7

IL BENE IN COMUNE (PAOLA ULACCO)

Roberto Lanci 34

Federico Sboro 32

Giuliano Travaglini 27

Antonino Guerriero 24

Monica Serra 19

Giulia Pietropaolo 13

Raimondo Fornito 12

Giuseppe Formica 10

Nicola Monachetti 8

Davide Di Pietrantonio 6