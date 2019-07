Cupello sceglie la continuità: Graziana Di Florio raccoglie il testimone di Marcovecchio

Graziana Di Florio è la nuova sindaca di Cupello. La leader di Eccoci Cupello vince la battaglia a tre nel Comune del Vastese più grande chiamato a rinnovare la propria amministrazione.

Già quando erano state scrutinate solo poche decine di schede, la candidata scelta per rappresentare la continuità con l'amministrazione comunale uscente, retta fino a febbraio da Manuele Marcovecchio (ora consigliere regionale della Lega) era partita in vantaggio. Un divario che si è ampliato e consolidato via via che affluivano i dati dalle urne.

Camillo D'Amico, il candidato della lista di centrosinistra, è riuscito a imporsi di misura in una sola delle sezioni elettorali. L'opposizione, come 5 anni fa, paga la spaccatura a sinistra tra la formazione capeggiata da D'Amico e quella che ha sostenuto Roberta Boschetti.

Ecco le prime parole della nuova sindaca:

Il riepilogo dei risultati: