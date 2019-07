Antonio Di Santo eletto nuovo sindaco di Liscia

Antonio Di Santo (Tutti per Liscia) è il nuovo sindaco di Liscia con 278 voti contro i 193 dello sfidante Nicola Domenico Masciantonio (Comunità e Territorio).

Di Santo in questo mandato ormai in scadenza ha rivestito la carica di vicesindaco di Donato Di Giacomo che lascia dopo soli 5 anni pur se candidato in lista come semplice consigliere.

Le preferenze

TUTTI PER LISCIA

Di santo Agostino 61, Valentini Angelo 36, Lucci Gabriele 30, Manuela Petronio 25 ,Lalla Ilaria 28, Battista Arcangelo 23, Donato Di Giacomo 22, Fabio D'Ottavio 22, Mariani Antonio 10.

COMUNITÁ E TERRITORIO

Marisa D'Ottavio 20, Tiziana Pomponio 21, Battista Antonio 7, Guido D'Aloisio 6, Di Giacomo Fulgenzio 31, Aloé Samuel 17, Dino Di Santo 19, Angelo Gabriele Di Giacomo 21, Di Ciano Claudio 26.