A Gissi plebiscito per Chieffo: 94% per il sindaco confermato

Un plebiscito per Agostino Chieffo.

Il 94,23% dei gissani gli ha confermato la fiducia per i prossimi cinque anni: in termini numerici, 1387 voti contro gli 85 di Adriano Zambi, storico esponente della sinistra locale, che non è riuscito ad andare oltre i 5,77%.

Un risultato che era nell'aria.

Dopo le elezioni del 2014, vinte per un solo voto, Chieffo è riuscito conquistare la stima di una larga maggioranza di suoi concittadini, tant'è che, già in avvio della campagna elettorale, i pronostici erano tutti per lui. Previsioni rispettate.

Le preferenze (in grassetto gli eletti)

PATTO PER GISSI (AGOSTINO CHIEFFO)

Vincenzo Silvestri 248

Sabatino Di Candilo 208

Mattia Basilico 120

Marisa D'Annunzio 108

Lino D'Ercole 94

Bruno Minicucci 94

Sandro Mastroberardino 88

Antonio D'Ippolito 84

Katia Tittaferrante 84

Giancarlo Silvestri 63

ALTERNATIVA DEMOCRATICA PER GISSI (ADRIANO ZAMBI)

Marianno Mincarini 12

Luisano Giordano 11

Nicoletta Gaspari 10

Andrea Litterio 1

Samanta Piccirilli 0

Gaetano Litterio 0

Sida Pelillo 0