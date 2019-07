I verdetti delle urne: Di Fabio nuova sindaca di Monteodorisio. Di Florio festeggia a Cupello

19 - Lino Giangiacomo è il nuovo sindaco di Fresagrandinaria. Batte Giovanni Di Stefano, per 24 anni primo cittadino.

18,45 - A Fresagrandinaria, apoche schede dalla chiusura dello spoglio, è incolmabile il divario tra lo sfidante Lino Giangiacomo (in vantaggio) e il sindaco uscente Giovanni Di Stefano

18, 10 - Claudia Fiore sindaco di Roccaspinalveti

17,36 - Nicola Mario Di Carlo è sindaco di Pollutri

17,29 - Nicola Zerra è il nuovo sindaco di San Buono

17,27 - Domenico Budano confermato sindaco di Villalfonsina

17 - Si festeggia nel comitato di Graziana Di Florio: ormai il trend è costante, sarà lei la nuova sindaca di Cupello

16, 54 - Agostino Chieffo riconfermato sindaco di Gissi

16, 30 - Angela Cristina Lella nuovo sindaco di Torrebruna

16,22 - Giuseppe Masciulli confermato sindaco di Palmoli.

16,10 - A Cupello in vantaggio Graziana Di Florio. Definitivi i risultati del seggio di contrada Montalfano, dove l'esponente dell'amministrazione comunale uscente ha ottenuto una cinquantina di voti in più di Camillo D'Amico del centrosinistra.

15, 47 - Antonio Colonna nuovo sindaco di Carpineto

15,45 - Cristina Lella confermata sindaca di Torrebruna con 265 voti contro i 103 di Pierluigi Petta. I voti ai candidati consiglieri della lista di Lella: Luigi Carosella 5, Elisabetta Colella 22, Guido Colella 63, Carla Di Tullio 43, Mario Lella 30, Nazario Pelliccia 59, Nicola Valerio 26. Nella lista di Petta: Francesco Colella 27, Beniamino Lella 1, Mariarosa Lella 9, Pietro Lella 15, Antonella Mormile 5, Elena Petta 19.

15,38 - Antonio Di Santo è il nuovo sindaco di Liscia.

15,30 - Non c'è partita a Gissi e a Palmoli: Agostino Chieffo e Giuseppe Masciulli viaggiano spediti verso la conferma.

15,20 - Primi sindaci eletti: Luciano Piluso a Schiavi d'Abruzzo e Nicola Rossi a San Giovanni Lipioni.

Ore 15,15 - A Monteodorisio Catia Di Fabio nettamente avanti. In vantaggio a Cupello Graziana Di Florio su Camillo D'Amico.

Elezioni Comunali Cupello 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Graziana Di Florio 1.278 43,83% Camillo D'Amico 1.095 37,55% Roberta Boschetti 543 18,62%

Elezioni Comunali Carpineto Sinello 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Gianluca Agricola 22 6,90% Antonio Colonna 297 93,10%

Elezioni Comunali Fresagrandinaria 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Lino Giangiacomo 387 52,72% Giovanni Di Stefano 347 47,28%

Elezioni Comunali Gissi 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Adriano Zambi 85 5,77% Agostino Chieffo 1.387 94,23%

Elezioni Comunali Liscia 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Rossano Falcone 1 0,21% Domenico Masciantonio 193 40,89% Antonio Di Santo 278 58,90%

Elezioni Comunali Montazzoli 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Simone Novello 22 4,06% Felice Novello 520 95,94%

Elezioni Comunali Monteodorisio 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Nicola Generoso 351 28,70% Catia Di Fabio 872 71,30%

Elezioni Comunali Palmoli 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Venanzio Tilli 87 15,16% Giuseppe Masciulli 487 84,84%

Elezioni Comunali Pollutri 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Antonio Di Pietro 764 49,01% Nicola Mario Di Carlo 795 50,99%

Elezioni Comunali Roccaspinalveti 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Claudia Fiore 555 56,29% Terenzio Zocchi 431 43,71%

Elezioni Comunali San Buono 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Nicola Zerra 145 51,60% Elio Longhi 136 48,40%

Elezioni Comunali San Giovanni Lipioni 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Angelo Sebastiano Campanile 2 1,80% Luigi Frangione 12 10,81% Nicola Rossi 97 87,39%

Elezioni Comunali Schiavi d'Abruzzo 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Tito Falasca 89 20,84% Luciano Piluso 338 79,16%

Elezioni Comunali Torrebruna 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Pierluigi Petta 103 27,99% Cristina Lella 265 72,01%

Elezioni Comunali Villalfonsina 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Paola Ulacco 222 34,58% Mimmo Budano 420 65,42%

LE SFIDE - In corso lo scrutinio delle elzioni amministrative: 15 i Comuni che ieri sono andati al voto e che oggi conosceranno i nomi degli amministratori dei prossimi cinque anni. Ecco come sono ripartite le sfide, in basso tabelle e grafici aggiornati con i dati dalle sezioni:

Carpineto Sinello: Antonio Colonna (Riformisti e democratici per Carpineto), Gianluca Agricola (L’Alternativa)

Cupello: Roberta Boschetti (Risposta Civica per Cupello), Camillo D'Amico (Insieme per Cupello), Graziana Di Florio (Eccoci Cupello)

Fresagrandinaria: Giovanni Di Stefano (Solidarietà per Fresa), Lino Giangiacomo (Nuova Vita per Fresa)

Gissi: Agostino Chieffo (Patto per Gissi), Adriano Zambi (Alternativa Democratica per Gissi)

Liscia: Antonio Di Santo (Tutti per Liscia), Domenico Masciantonio (Comunità e Territorio), Rossano Falcone (Progresso per tutti)

Montazzoli: Felice Novello (Alleati per Montazzoli), Simone Novello (Per permettere di amministrare Montazzoli)

Monteodorisio: Catia Di Fabio (Nuovo Agire), Nicola Generoso (Legati per Monteodorisio)

Palmoli: Giuseppe Masciulli (Rinnovamento), Venanzio Tilli (Insieme per Palmoli)

Pollutri: Nicola Mario Di Carlo (Per cambiare - Rialzati Pollutri), Antonio Di Pietro (Pollutri libera e concorde)

Roccaspinalveti: Terenzio Zocchi (Tre Campane), Claudia Fiore (Roccaspinalveti nel cuore)

San Buono: Elio Longhi (La rinascita San Buono), Nicola Zerra (Alternativa per San Buono)

San Giovanni Lipioni: Nicola Rossi (Insieme si può), Luigi Frangione (Lega…ti per San Giovanni Lipioni), Angelo Sebastiano Campanile (Vivere Insieme)

Schiavi d’Abruzzo: Luciano Piluso (Uniti per Schiavi), Tito Falasca (Schiavi nel cuore)

Torrebruna: Cristina Lella (Crescere Insieme), Pierluigi Petta (Uniti)

Villalfonsina: Mimmo Budano (Villalfonsina di Tutti), Paola Ulacco (Il Bene in Comune)