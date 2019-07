Ultima giornata di Terza categoria: Gissi, Vasto United, Pro Vasto e Montazzoli ai play off

I play off per salire in Seconda categoria saranno Gissi - Montazzoli e Vasto United - Pro Vasto. È questo il verdetto dell'ultima giornata di campionato di Terza disputatasi oggi.

Il Gissi, ormai certo del secondo posto, ha perso in casa del Real Cupello per 2 a 1, reti segnate da De Filippis e Tana per i padroni di casa e da Fitti per gli ospiti (da segnalare un rigore non realizzato da Scardigno al terzo minuto). La vittoria dei cupellesi non fa che aumentare i rimpianti per la squadra allenata da mister Marra. Il Real infatti è fuori dalla zona play off pur essendo a pari punti con il Montazzoli; la squadra dell'Alto Vastese si piazza prima per la miglior differenza reti. Fatale quindi per i cupellesi è risultata la sconfitta di domenica scorsa sul facile campo dei Lupi Marini ultimi in classifica.

Al terzo posto si piazza il Vasto United che vince in casa 5 a 0 contro i Lupi Marini grazie alle reti di Ernesto Di Martino (tripletta), Giulio Di Viesti e Mattia Di Matteo.

I biancorossi troveranno i cugini della Pro Vasto in semifinale play off. Questi hanno vinto 3 a 1 sul campo del Furci. Dopo essere andati in svantaggio per 1 a 0 (Berko), hanno ribaltato il risultato con Simone Carlucci, Marco Antonino e Yassine Cupaiolo.

Il Montazzoli fa sua la sfida decisiva per i play off contro il Montalfano. La formazione dell'Alto Vastese vince 2 a 1; la rete dei gialloverdi è stata segnata da Cordisco. Tre punti fondamentali che consentono al Montazzoli di giocarsi la semifinale play off sul campo del Gissi.

Gli Aquilotti di San Salvo che avevano ancora una remota possibilità di accedere agli spareggi impattano 1 a 1 contro l'Audax Palmoli e concludono al 7° posto. La rete degli ospiti l'ha segnata Boris.

La New Robur scavalca il Furci e finisce all'8° posto. Contro il Carpineto Guilmi finisce 2 a 1 con le reti dei padroni di casa di Giuseppe Sciartilli (rigore) ed Enzo Di Domenica. Per gli ospiti che terminano in penultima posizione ha segnato Marco Zocaro su punizione.

L'Atletico Vasto dilaga in casa del Real San Giacomo e vince 7 a 3. Le reti dei vastesi sono state segnate da Muscariello (tripletta), Budano (doppietta), Bevilacqua e Kane; per il Real hanno segnato Orunesu, D'Ascenzo e Dell'Oso.

L'ULTIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Aquilotti San Salvo 1-1

Real San Giacomo - Atletico Vasto 0-3 a tavolino

Vasto United - Lupi Marini 5-0

Montalfano - Montazzoli 1-2

New Robur - Carpineto Guilmi 2-1

Furci - Pro Vasto 1-3

Real Cupello - Gissi 2-1

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA

Torrebruna 65 (promossa in Seconda categoria)



Gissi 59 (semifinale play off)

Vasto United 56 (semifinale play off)

Pro Vasto 54 (semifinale play off)

Montazzoli 53 (semifinale play off)

Real Cupello 53

Aquilotti San Salvo 49

New Robur 42

Furci 40

Montalfano 37

Audax Palmoli 32

Atletico Vasto 28

Real San Giacomo 11

Carpineto Guilmi 8

Lupi Marini 7