Trignina, auto si schianta contro il guard-rail: ferito trasportato a Pescara

Un'auto si è schiantata contro il guard rail sulla Trignina nel primo pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto attorno alle 14,30 al bivio tra la statale 650 Fondovalle Trigno e la Fondovalle Treste.

Per cause in corso d'accertamento, la vettura, una Volkswagen Golf è finita contro la barriera di protezione infilandovisi sotto. L'automobilista (un uomo di Trivento, classe 1963) era coscente, è stato aiutato a uscire dai vigili del fuoco di Vasto e personale del 118.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Fresagrandinaria. L'ambulanza del 118 è ripartita per trasportare l'uomo all'ospedale di Pescara; non è in pericolo di vita.

Il traffico, durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto, procederà a senso unico alternato fino alla rimozione dell'auto, la cui parte anteriore è distrutta.