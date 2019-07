Si vota per il sindaco in 15 Comuni del Vastese, Cupello il centro più grande. Domani lo spoglio

Sono 15 i comuni del Vastese nei quali oggi i cittadini si recheranno alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi. Una volta terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio delle elezioni Europee. Lo spoglio delle Amministrative si terrà invece a partire dal primo pomeriggio di domani 27 maggio.

AFFLUENZA, IL DATO FINALE (tra parentesi il dato di 5 anni fa) - Carpineto Sinello 33,81% (58,69%); Cupello: 67,48% (74,43%); Fresagrandinaria: 56,74% (59,55%); Gissi: 51,57% (59,83%); Liscia: 45,40% (47,67%); Montazzoli: 32,90% (36,89%); Monteodorisio: 60,73% (69,55%); Palmoli: 56,23% (58,23%); Pollutri: 64,93% (70,69%); Roccaspinalveti: 51,50% (50,34%); San Buono: 63,23% (68,87%); San Giovanni Lipioni: 33,83% (38,90%); Schiavi d’Abruzzo: 54,99% (61,30%); Torrebruna: 50,74% (63,99%); Villalfonsina: 64,90% (69,46%).

L'AFFLUENZA ALLE 19 - Carpineto Sinello 28,50%; Cupello: 53%; Fresagrandinaria: 48,82%; Gissi: 41,83%; Liscia: 39,26%; Montazzoli: 27,79%; Monteodorisio: 47,32; Palmoli: 47,64%; Pollutri: 54,04%; Roccaspinalveti: 44,47%; San Buono: 57,21%; San Giovanni Lipioni: 28,78%; Schiavi d’Abruzzo: 49,13%; Torrebruna: 45,18%; Villalfonsina: 51,37%.

L'AFFLUENZA ALLE 12 - Carpineto Sinello 11,93%; Cupello: 20,66%; Fresagrandinaria: 22,92%; Gissi: 13,26%; Liscia: 14,60%; Montazzoli: 9,73%; Monteodorisio: 19,08%; Palmoli: 18,02%; Pollutri: 20,48%; Roccaspinalveti: 20,22%; San Buono: 18,54%; San Giovanni Lipioni: 10,98%; Schiavi d’Abruzzo: 18,70%; Torrebruna: 12,61%; Villalfonsina: 24,51%.

LE SFIDE - Il centro più grande dove si vota è Cupello. Qui dopo il mandato di Manuele Marcovecchio (sostituito per un paio di mesi da Fernando Travaglini a causa dell'incompatibilità con la carica di consigliere regionale), il centrodestra si affida all'assessore Graziana Di Florio a capo di "Eccoci per Cupello" per dare continuità all'amministrazione uscente. Il centrosinistra è guidato da Camillo D'Amico con "Insieme per Cupello nella quale è candidato anche l'ex primo cittadino Angelo Pollutri. La terza candidata sindaco è Roberta Boschetti che guida "Risposta civica per Cupello", lista della quale i componenti sono tutti alla prima esperienza.

A Monteodorisio la sfida è tra Catia Di Fabio di "Nuovo Agire" e Nicola Generoso di "Legati per Monteodorisio". I candidati di entrambe le liste, di orientamento di centrodestra, sono alla prima candidatura in paese. Alla competizione avrebbe dovuto partecipare anche Daniele Molisani di "siAmo Monteodorisio", ma l'eccessivo numero di firme raccolte per la presentazione della lista di centrosinistra rispetto al massimo previsto dalla legge ne ha determinato l'esclusione (confermata da Tar e Consiglio di Stato).

La competizione elettorale è apertissima a Fresagrandinaria dove il socialista Giovanni Di Stefano (Solidarietà per Fresa) punta a prolungare la propria longevità amministrativa quasi-trentennale (quello in scadenza è il 24° anno da sindaco, ma al conteggio va aggiunto anche un mandato da vicesindaco). A cercare di interrompere tale dominio è Lino Giangiacomo con "Nuova Vita per Fresa", imprenditore impegnato anche nel calcio e attuale presidente della squadra del paese.

Cinque anni fa, Di Stefano la spuntò per soli tre voti contro un gruppo in parte presente nella lista oggi guidata da Giangiacomo.

Un altro sindaco dall'esperienza trentennale è quello di Schiavi d'Abruzzo, Luciano Piluso. Anche lui socialista e al 24° anno da primo cittadino, con "Uniti per Schiavi" cercherà di prolungare la propria longevità amministrativa. Gli si contrappone "Schiavi nel cuore", lista guidata da Tito Falasca.

Il trio socialista di lungo corso si completa con Giuseppe Masciulli, che sta per concludere il 19° anno da primo cittadino di Palmoli (da aggiungere due mandati dietro le quinte da vicesindaco e assessore); guida la lista "Rinnovamento". Masciulli è sfidato da Venanzio Tilli di "Insieme per Palmoli" [LEGGI].

I sindaci uscenti di Fresagrandinaria, Palmoli e Schiavi d'Abruzzo oltre a essere tutti di area socialista e di lunghissimo corso, in questa tornata elettorale hanno in comune il fatto di aver avuto l'attuale sfidante in uno dei precedenti mandati nel proprio gruppo di maggioranza: Giangiacomo fu vicesindaco di Di Stefano nel quinquennio 1985-1990, Tilli fu consigliere di Masciulli e Falasca fu assessore a Schiavi con Piluso consigliere dello stesso gruppo.

Ci sono, poi, al contrario, i comuni nei quali i sindaci uscenti lasciano dopo un solo mandato. A San Buono Nicola Filippone non si è ricandidato dopo i cinque anni alla guida del paese. Il suo gruppo cerca la continuità con Elio Longhi (La rinascita San Buono), mentre lo sfidante è Nicola Zerra (Alternativa per San Buono).

Anche Donato Di Giacomo non si è ricandidato a sindaco dopo un solo mandato alla guida di Liscia (pur essendo nella lista "Tutti per Liscia). Al suo posto c'è il vicesindaco uscente Antonio Di Santo. Cerca di tornare a guidare il piccolo centro dell'Alto Vastese Domenico Nicola Masciantonio, già primo cittadino in passato, e candidato con "Comunità e Territorio". A Liscia ci sarebbe anche una virtuale terza lista, è quella delle forze dell'ordine in cerca di permessi elettorali che qui prende il nome di "Progresso per tutti" di Rossano Falcone.

Sfida incerta e tra due giovani candidati sindaco a Roccaspinalveti. Il gruppo che amministra da tempo di "Le tre campane", dopo la mancata ricandidatura di Franco Paglione, si affida a Terenzio Zocchi. Gli si contrappone Claudia Fiore di "Roccaspinalveti nel cuore".

A Pollutri punta alla conferma l'uscente Antonio Di Pietro che è sfidato da Nicola Mario Di Carlo di "Per cambiare - Rialzati Pollutri". Stesso discorso per Mimmo Budano, sindaco uscente di Villalfonsina, che cerca un altro mandato alla guida di "Villalfonsina di tutti"; qui la sfidante è Paola Ulacco di "Il bene in Comune".

LE "NON-SFIDE" - Ci sono poi le competizioni solo sulla carta. Il caso più eclatante è quello di Gissi, dove l'attuale opposizione che nel 2014 perse per un solo voto non è riuscita a mettere in piedi una lista da contrapporre al sindaco uscente Agostino Chieffo (Patto per Gissi). L'incubo quorum è stato evitato grazie alla candidatura di Adriano Zambi con "Alternativa Democratica per Gissi". Zambi non la definisce una lista civetta, ma una lista "per salvare il centrosinistra"; fatto sta che Chieffo può già considerarsi nuovamente sindaco.

[GUARDA LA PUNTATA DI TIME OUT SU GISSI]

A Torrebruna strada spianata per il secondo mandato di Cristina Lella con "Crescere Insieme": dall'altro lato c'è la lista civetta "Uniti" guidata da Pierluigi Petta.

Ha già altri cinque anni da sindaco in tasca Antonio Colonna (Riformisti e democratici per Carpineto) che a Carpineto Sinello se la dovrà vedere (per modo di dire) con la lista di forze dell'ordine "L'Alternativa" di Gianluca Agricola.

A Montazzoli Felice Novello (Alleati per Montazzoli) non dovrebbe avere problemi contro il fratello Simone che guida la lista civetta "Per permettere di amministrare".

A San Giovanni Lipioni, infine, sono ben due le liste di forze dell'ordine: "Lega...ti per San Giovanni Lipioni" di Luigi Frangione e "Vivere Insieme" di Angelo Sebastiano Campanile. Non ci dovrebbe quindi essere nessuno ostacolo per il primo mandato di Nicola Rossi che guida la lista "Insieme si può".



TUTTI I CANDIDATI

CARPINETO SINELLO

Riformisti e democratici per Carpineto

Candidato sindaco: Antonio Colonna

Candidati alla carica di consigliere: Luciano Bologna, Domenico Di Paolo, Danilo Di Vito, Domenico Fidelibus, Domenico Galizia, Emilio Gattella, Filomena Lucci, Antonio Pica, Giuseppe Zocaro

L'Alternativa

Candidato sindaco: Gianluca Agricola

Candidati alla carica di consigliere: Clara Bruno, Fulvio Porcelli, Giuseppe Basso, Marco Grifasi, Giovanna Fennino, Lorenzo Rongioletti, Andrea Leone, Maurizio Tricarico, Massimiliano Romano, Tommaso Pagliarella

CUPELLO

Risposta Civica per Cupello

Candidato sindaco: Roberta Boschetti

Candidati alla carica di consigliere: Alfonso Di Stefano, Gianfranco Farina, Gianluca Boschetti, Stefania Di Stefano, Laura Gambarara, Leonardo D’Amelio, Anna D’Aloisio, Rino Cimini, Giovanni Bellano, Fausto Antenucci, Annaconsuelo Carbonelli, Donatella Di Filippo

Eccoci Cupello

Candidato sindaco: Graziana Di Florio

Candidati alla carica di consigliere: Fernando Travaglini, Filippo D’Angelo, Tommaso Boschetti, Valentina Fitti, Stefano Di Francesco, Antenucci Angela, Alessandro Paglione, Simona Di Stefano, Manuele Marcovecchio, Oreste Di Francesco, Giuliana Chioli, Giuseppe Torricella

Insieme per Cupello

Candidato sindaco: Camillo D’Amico

Candidati alla carica di consigliere: Angelo Pollutri, Giulio Pasquale, Angelo Ricciardi, Antonella Tambelli, Graziella Costantini, Nicolò Perrozzi, Pierantonio Brognoli, Jessica Di Stefano, Michele D'Alberto, Roberto Boschetti, Marco Antenucci, Mauro Silvestri

FRESAGRANDINARIA

Solidarietà per Fresa

Candidato sindaco: Giovanni Di Stefano

Candidati alla carica di consigliere: Lino Antonini, Maria Samantha Baccaro, Emiliano Cavallone, Giuseppina Coppola in Silveri, Nicolino D’Ippolito, Pascal Di Cesare, Riccardo D’Ugo, Antonella Gualtieri in Delle Donne, Francesca Racano, Gianmarco Terpolilli

Nuova vita per Fresa

Candidato sindaco: Lino Giangiacomo

Candidati alla carica di consigliere: Eleonora Annibali, Lorenzo D'Alfonso, Vincenzo Stefano D'Ercole, Mirko Di Biase, Bruno Di Domenico, Fabiola Di Stefano, Francesca Giangiacomo, Silvia Iafolla, Eriberto Ottaviano, Aldo Taraborrelli

GISSI

Patto per Gissi

Candidato sindaco: Agostino Chieffo

Candidati alla carica di consigliere: Mattia Basilico, Marisa D’Annunzio, Lino D’Ercole, Sabatino Di Candilo, Antonio D’Ippolito, Sandro Mastroberardino, Bruno Minicucci, Giancarlo Silvestri, Vincenzo Silvestri, Katia Tittaferrante

Alternativa democratica per Gissi

Candidato sindaco: Adriano Zambi

Candidati alla carica di consigliere: Samanta Piccirilli, Nicoletta Gaspari, Luisana Giordano, Gaetano Litterio, Marianna Mincarini, Andrea Litterio, Sida Pelillo

LISCIA

Tutti per Liscia

Candidato sindaco: Antonio Di Santo

Candidati alla carica di consigliere: Gabriele Lucci, Angelo Valentini, Donato Di Giacomo, Manuela Petronio, Arcangelo Battista, Fabio D’Ottavio, Agostino Di Santo, Ilaria Lalla, Antonio Mariani

Comunità e Territorio

Candidato sindaco: Domenico Masciantonio

Candidati alla carica di consigliere: Marisa D'Ottavio, Tiziana Pomponio, Antonio Battista, Guido D'Aloisio, Fulgenzio Di Giacomo, Angelo Gabriele Di Giacomo, Dino Di Santo, Claudio Di Ciano, Samuel Aloè

Progresso per tutti

Candidato sindaco: Rossano Falcone

Candidati alla carica di consigliere: Carmine D'Aloia, Enzo Cirella, Luigi Rauso, Gianfranco Del Bonifro, Adriano Iocco, Ivan Centolanze, Vincenzo Arena, Domenico Antonio Rappazzo, Nicola Berardino

MONTAZZOLI

Alleati per Montazzoli

Candidato sindaco: Felice Novello

Candidati alla carica di consigliere: Rosalba Appezzato, Lina Fantini, Federico Ferrara, Nino Ferrara, Anna Silvana Franceschelli, Francesco Novello, Massimo Giuseppe Passucci, Antonio Sangiuliano, Maria Stampone, Amalia Vincenti

Per permettere di amministrare Montazzoli

Candidato sindaco: Simone Novello

Candidati alla carica di consigliere: Pamela Berardinelli, Lorenza Del Negro, Nadia Del Roio, Luca Di Cuollo, Giuseppe Di Francesco, Luca Novello, Manuella Novello, Michela Ramundo

MONTEODORISIO

Nuovo Agire

Candidato sindaco: Catia Di Fabio

Candidati alla carica di consigliere: Alessandro Mucci, Berardino Della Penna, Angela Menna, Gabriella Manzi, Mariachiara Del Giango, Mariangela Frani, Cesario Mucci, Claudio Burracchio, Nicola Novelli, Nicola D’Oria

Legati per Monteodorisio

Candidato sindaco: Nicola Generoso

Candidati alla carica di consigliere: Beatriz Veronica Care, Nicola Colameo, Giuseppe D'Annunzio, Manuela Di Risio, Franca Forgione, Pierfrancesco Galante, Marcella Gualtieri, Tony Mariani, Stefano Moretti, Heribe Adriana Reyes

PALMOLI

Rinnovamento

Candidato sindaco: Giuseppe Masciulli

Candidati alla carica di consigliere: Massimiliano Barattucci, Luca Barisano, Valentina Conti, Rossella D’Alessandro, Paride De Santis, Lorenzo Di Ninni, Nico D’Aloisio, Donato Ferraina, Roberta Marulli, Luana Spalletta

Insieme per Palmoli

Candidato sindaco: Venanzio Tilli

Candidati alla carica di consigliere: Gilberto Monaco, Angelo Raimondi, Mario Monti, Nicola Gianforte, Vincenzo Delibertis, Stefania Di Ninni, Medea Tilli

POLLUTRI

Per Cambiare - Rialzati Pollutri

Candidato sindaco: Nicola Mario Di Carlo

Candidati alla carica di consigliere: Massimo Carlucci, Panfilo Carlucci, Carmine Del Re, Antonio Di Martino, Matteo Di Martino, Silvio Di Virgilio, Domenico Gizzarelli, Luigi Gizzarelli, Piernicola Graziani, Elisa Vitelli

Candidato sindaco: Antonio Di Pietro

Candidati alla carica di consigliere: Luigi Cicchitti, Giorgio Crugnale, Camillo D'Agostino, M. Grazia D'Attilio, Giuseppe Del Re, Antonello Di Gregorio, Nicola Di Pietro, Alfonso Di Tullio, Rosella Gizzarelli, Maurizio Erica

ROCCASPINALVETI

Tre Campane

Candidato sindaco: Terenzio Zocchi

Candidati alla carica di consigliere: Fausto Battista, Carlo Bruno, Orazio Bruno, Remo Carilli, Arnaldo Farina, Michelino Gizzi, Luca Grimaldi, Simonetta Grimaldi, Domenico Marisi, Martin Suriano

Roccaspinalveti nel cuore

Candidato sindaco: Claudia Fiore

Candidati alla carica di consigliere: Mirco Trofino, Michele Piccirilli, Daniele Ramundo, Nino Croce, Luca Giannini, Fabio Suriano, Debora Bruno, Virginia Ninni, Mjriana Piccirilli, Valentina Trofino

SAN BUONO

La rinascita San Buono

Candidato sindaco: Elio Longhi

Candidati alla carica di consigliere: Federica Cupaiolo, Lorenzo di Dante Cupaiolo, Lorenzo di Osvaldo Cupaiolo, Carlo Delle Donne, Antonio Amedeo Di Paolo, Mauro Ghianni, Antonio Marcianelli, Stefano Neri, Graziano Russo, Giacinto Giuseppe Sambrotta

Alternativa per San Buono

Candidato sindaco: Nicola Zerra

Candidati alla carica di consigliere: Franca Paola Cericola, Donatella Colantonio, Davide Cupaiolo, Vincenzo Del Villano, Roberto Di Giacomo, Vincenzo Marcianelli, Sandro Neri, Mario Ranni, Patrizio detto Maurizio Solazzo, Raffaele Vitulli

SAN GIOVANNI LIPIONI

Insieme si può

Candidato sindaco: Nicola Rossi

Candidati alla carica di consigliere: Franco Rossi, Claudio D'Ambrosio, Sandro Monaco, Marilena Grosso, Carlo Monaco, Giovanni Grosso, Patrizia Ciafardo

Lega..ti per San Giovanni Lipioni

Candidato sindaco: Luigi Frangione

Candidati alla carica di consigliere: Roberto Frangione, Luigi Rauso, Antonio Chiarella, Alessio Santoiemma, Ermindo Antonini, Emanuela Nutolo, Daniele Saldomarco, Ciro Esposito

Vivere Insieme

Candidato sindaco: Angelo Sebastiano Campanile

SCHIAVI D’ABRUZZO

Uniti per Schiavi

Candidato sindaco: Luciano Piluso

Candidati alla carica di consigliere: Marina Cese, Pierino Cese, Patrizia Fabrizio, Daniele Fantilli, Antonio Giuppone, Maurizio Pinnella, Loredana Sforza, Loretta Vecci

Schiavi nel cuore

Candidato sindaco: Tito Falasca

Candidati alla carica di consigliere: Luca Ninni, Carlo Troiano, Franca Nocera, Valentina Palomba, Renato Falasca, Antonio Di Carlo, Fabio Falasca, Gerino Pinti, Mauro Cese, Fabrizio Falasca

TORREBRUNA

Crescere Insieme

Candidato sindaco: Cristina Lella

Candidati alla carica di consigliere: Luigi Carosella, Elisabetta Colella, Guido Colella, Carla Di Tullio, Mario Lella, Nazario Pelliccia, Nicola Valerio

Uniti

Candidato sindaco: Pierluigi Petta

Candidati alla carica di consigliere: Francesco Colella, Beniamino Lella, Camillo Lella, Mariarosa Lella, Pietro Lella, Antonella Mormile, Elena Petta

VILLALFONSINA

Villalfonsina di tutti

Candidato sindaco: Mimmo Budano

Candidati alla carica di consigliere: Antonello Bracalante, Letizia Del Vecchio, Nina Di Martino, Antonio Gizzi, Nunzio Laino, Patrizio Mancini, Nicola Martinicchio, Giovina Miserere, Alfredo Scardapane, Francesco Tieri

Il Bene in Comune

Candidato sindaco: Paola Ulacco

Candidati alla carica di consigliere: Davide Di Pietrantonio, Giuseppe Formica, Raimondo Fornito, Antonino Guerriero, Roberto Lanci, Nicola Monachetti, Giulio Pietropaolo, Federico Sboro, Monica Serra, Giuliano Travaglini