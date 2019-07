La Vasto Basket cade a Mosciano, l’Olimpia si porta sul 2-1

L'Olimpia Mosciano batte 89-68 la Ge.Vi. Vasto Basket in gara 3 di finale playoff e riporta a suo favore il bilancio della serie. Ora la squadra di coach Verrigni è sul 2-1 e giovedì sera, in gara 4, ha l'occasione di chiudere i giochi e conquistare la promozione in serie C gold. Alla Vasto Basket, che ha dovuto fare a meno anche di Ciampaglia, out dopo l'infortunio rimediato in gara 2, non sono bastati i 28 punti di Oluic, top scorer di serata. L'Olimpia Mosciano ha condotto sempre avanti, trascinata dalle sue bocche di fuoco (5 i giocatori in doppia cifra).

Eppure i vastesi, sul finire del terzo quarto, erano riusciti a rifarsi sotto, arrivando al -5. Ma, negli ultimi dieci minuti, i padroni di casa hanno dato un paio di strappi alla partita che i biancorossi non hanno potuto recuperare. Alla sirena finale il tabellone recitava 89-68 con grande amarezza dei sostenitori vastesi arrivati a Mosciano per seguire la squadra.

Ora ci saranno tre giorni per recuperare energie fisiche e mentali in vista di gara 4. La Vasto Basket dovrà vincere se vuole allungare la serie e portarla a gara 5 e continuare ad inseguire l'obiettivo promozione.

Olimpia Mosciano – Ge.Vi.Vasto Basket 89-68 (21-17/48-32/61-56/89-68)

O.Mosciano: Ippolito 0, Di Giandomenico 18, Alessandrini 15, Di Febo 0, Neri 10, Medori 0, Giansante 0, Mazzocchetti 0, Caprioni 0, De Laurentiis 6, Scafidi 25, Assogna 15. Coach: Verrigni

Vasto Basket: Flocco 0, D’Annunzio 2, Dipierro 10, Di Tizio 6, Di Rosso 3, Ierbs 0, Ucci 7 Oluic 28, Ciampaglia ne, De Guglielmo 0, Peluso 6, Ianuale 6. Coach: Gesmundo