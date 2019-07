Emergenza cinghiali, se ne discuterà in Consiglio comunale: mozione di D’Alessandro e Cappa

L'emergenza cinghiali approderà in Consiglio comunale a Vasto. Una mozione è stata, infatti presentata dai rappresentanti della Lega, Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa, per chiedere impegnare il sindaco, Francesco Menna, "a riferire se e quali azioni di protesta o di pressione ha messo concretamente in atto per la soluzione del problema oppure, se non ha ancora operato in tal senso, come intende muoversi per dare risposta ai tanti cittadini allarmati.

LA MOZIONE - Ecco il testo del documento presentato dai consiglieri comunali leghisti; Premesso che: già qualche anno fa, nel silenzio generale, sollevammo il problema dei cinghiali presenti nel territorio del Vastese, soprattutto in seguito ad alcuni incidenti che si verificarono per le strade di Vasto, precisamente in Località San Lorenzo. Considerato che: il numero dei cinghiali è aumentato considerevolmente, tanto da incontrarli ormai in pieno centro dove, ad essere a rischio non sono più soltanto le auto o i terreni ma anche i cittadini; è cosa buona e giusta, ma non sufficiente, coinvolgere gli stessi cittadini nella raccolta delle firme per far sì che l’allarme giunga con maggior vigore nelle sedi competenti per la soluzione del problema; ritenendo che: tuttavia, il Consiglio comunale non possa esimersi dall’affrontare il tema e dall’esprimersi con chiarezza", D'Alessandro e Cappa chiedono all'assemblea approvare la mozione che impegna il sindaco a 0"riferire se e quali azioni di protesta o di pressione ha messo concretamente in atto per la soluzione del problema oppure, se non ha ancora operato in tal senso, come intende muoversi per dare risposta ai tanti cittadini allarmati".