"Cinghiali notte e giorno davanti casa, non posso neanche uscire dalla macchina"

Una residente di località Incoronata racconta a Zonalocale i problemi che vive ogni giorno, insieme ai suoi figli, a causa dei cinghiali che stazionano tutti i giorni davanti alla sua casa, in località Incoronata, nella zona nord di Vasto: "Alle otto di sera, quando rientro a casa, non posso neanche uscire dalla macchina. Stamattina, uscendo di casa, me li sono ritrovati davanti e hanno grugnito minacciosamente. Stesso problema per mio figlio, quando esce per andare a lavorare. Mi sono rivolto alle autorità competenti. Ho ricevuto una risposta solo dai vigili del fuoco, da cui ho saputo che, in alcune zone, si è cercato di ovviare al problema attraverso i lupi, ma ne sono derivati altri problemi legati alla presenza di questi ultimi. Sono andata anche dall'avvocato Angela Pennetta a sottoscrivere la petizione del suo comitato. Non so che fare. Ho paura".