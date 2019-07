Cordoglio a Vasto per la scomparsa di Natale Monopoli

È scomparso stanotte Natale Monopoli, noto commerciante del centro storico di Vasto. Per anni, passare in corso plebiscito, la strada che conduce a Porta Nuova, voleva dire incontrarlo lì, all'ingresso del negozio che gestiva insieme alla moglie e al figlio Giuseppe. Un sorriso e una battuta ironica per tutti.

Ai figli Giuseppe e Nicola, al nipote Manolo, apprezzato fisioterapista, e ai familiari tutti giungano le nostre sentite condoglianze.