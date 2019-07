Suzuki si affida a GM Motors: auto belle, consumi bassi, tutela dell’ambiente e prezzi convenienti

Si fa sempre più ampio il parco auto della GM Motors di Vasto Marina per darti la possibilità di comprare la vettura ideale per i tuoi gusti e adatta alle tue esigenze.

La concessionaria di Armando Aganippe e Luigi Carusi arricchisce il ventaglio delle offerte rivolte a te, che vuoi acquistare la tua prima automobile, oppure comprarne una nuova. Infatti, alla vendita dell’usato di qualità, GM Motors ha associato, dallo scorso 1° maggio, la qualifica di rivenditore autorizzato Suzuki.

“L’attività primaria – spiega Armando Aganippe – non cambia: continuiamo a dedicare la massima attenzione alla vendita dell’usato, conservando uno standard qualitativo elevato, rimanendo sempre attenti alle necessità dei clienti e agli sviluppi del mercato automobilistico, in cui si sta facendo strada un’inversione di tendenza. Tra gli utenti, infatti, si sta facendo strada una coscienza ecologica che li sta portando sempre di più a optare per prodotti compatibili con l’ambiente. Perciò la nostra scelta è ricaduta sul marchio Suzuki, da sempre sinonimo di tecnologia e innovazione, in linea con le esigenze di oggi: inquinare poco e consumare di meno. Per questo – sottolinea Aganippe – Suzuki ha scelto di abbandonare il diesel e si sta dedicando con successo alla costruzione di auto ibride. È riuscita, così, a dare vita a un’ampia gamma di modelli in grado di soddisfare clienti esigenti e attenti a contenere spese e immissioni nell’ambiente. Ma ci sono ulteriori vantaggi: le vetture ibride permettono di usufruire di 3 anni di bollo auto gratuito, hanno in dotazione batterie di accumulo non pesanti, garantite per tutta la vita dell’auto, e realizzate per ricaricarsi automaticamente ad ogni frenata o rallentamento di marcia”.

VASTA GAMMA – Visitare GM Motors vuol dire entrare nel mondo Suzuki, sinonimo di macchine belle, sicure, sempre più ecologiche e convenienti nel rapporto qualità-prezzo. Qui troverete delle offerte imperdibili su tutta la gamma auto, dotata di un ampio pacchetto di accessori di serie, in primis il bluetooth, presente su tutti i modelli, un accessorio oggi divenuto indispensabile, viste le rigide norme che vietano l’uso del cellulare al volante.

Ecco i 7 modelli, tutti già accessoriati e a prezzi convenienti:

1) Celerio (cilindrata 1200 cc, 90 cavalli): a partire da 9500 euro.

2) Baleno (1200 cc, 90 cavalli); da 11500 euro.

3) Ignis (1200 cc, 90 cavalli; oppure 1100 cc, 112 cavalli): a partire da 12500 euro. È uno dei cavalli di battaglia della grande casa automobilistica giapponese, che ti fornisce un allestimento a tuo piacimento, anche 4x4, comprensivo di tutta l’elevata tecnologia Suzuki.

4) Swift, in tre versioni: 1400 Sport, 1200 e 1000. Un’auto, con cui Suzuki si dedica al rally, pensata in particolare per i giovani e allestita con diverse motorizzazioni. In offerta a partire da 12900 euro.

5) Vitara (1000 e 1400 cc, anche 4x4, solo a benzina. Parlare di Vitara è come dire Suzuki: è l’auto che identifica pienamente la filosofia imprenditoriale della casa produttrice. In offerta a partire da 17500 euro.

6) S-Cross è sinonimo di spazio. Disponibile anche in versione 4x4 e nelle cilindrate 1000 e 1400 cc, da 21500 euro.

7) Jimny è il fuoristrada che ha fatto la storia del settore automotive Suzuki. Ed è anche l’auto più ambita di tutta la gamma della multinazionale nipponica. Disponibile in cilindrata 1500 con 102 cavalli, a partire da 22500 euro.

Il rapporto qualità-prezzo è, dunque, tra i migliori presenti sul mercato. Il comune denominatore di tutti i modelli è la dotazione di motori performanti e sicuri, garantiti da un’azienda che fa dei settori moto e nautica il suo core business, da cui ha trasferito al comparto automobilistico le competenze acquisite nel corso di decenni di studi e realizzazioni. La costante ricerca della perfezione tecnologica è testimoniata anche dagli ingenti investimenti nel rapporto peso-potenza al fine di equilibrare i consumi di carburante.

SICUREZZA – La continua ricerca del progresso tecnologico non è finalizzata solo a ridurre in consumi e tutelare l’ambiente, ma anche e soprattutto ad accrescere i livelli di sicurezza alla guida. Le auto sono dotate, infatti, di telecamere di retromarcia, ma anche di ulteriori e innovativi sistemi di sicurezza:

1) Il Cruise control, che mantiene la velocità impostata dall’automobilista;

2) Lo Stop and Go, che consente un controllo costante della velocità in rapporto alle auto che precedono la vettura Suzuki nel medesimo senso di marcia. Il sistema, infatti, avverte quando l’automobile davanti sta rallentando e, se necessario, frena automaticamente, evitando l’urto;

3) Guidadritto e Guardaspalla: si tratta di un sistema acustico che, associato alla vibrazione dello sterzo e all’indurimento dello stesso, avvisa l’automobilista nel caso in cui rischi di uscire dalla linea di margine della carreggiata o, dalla parte opposta, di oltrepassare la mezzeria e invadere la corsia opposta;

4) Tutti i modelli sono dotati di bluetooth.

“Per noi – racconta Armando Aganippe – è il 23° anno a servizio di questo settore. Per la nostra clientela, siamo affidabili e giudiziosi. Le auto vengono scelte da noi come se fossero per noi. Inoltre, non ci limitiamo alla vendita, ma forniamo anche assistenza post-vendita. Tutto con la serietà che ci ha contraddistinto in quasi un quarto di secolo”.

CONTATTI – GM Motors, strada Statale 16 Sud, n. 75

Tel. 0873 566223

Cel. 335 1500503 – 338 8637702